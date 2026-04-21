Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak sonucu yakından takip ediyor. ''Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?'' sorusu ise gündemde.

Merkez Bankası’nın yayımladığı nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi de açıklandı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki döneme göre yükselerek yüzde 27,53 seviyesine çıktı. Aylık enflasyon beklentisinde de artış gözlenirken, önümüzdeki 12 ve 24 aya ilişkin tahminlerin yukarı yönlü revize edildiği görüldü. Döviz kuru beklentilerinde de yukarı yönlü güncellemeler yapıldı. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? PPK Beklenti Anketi sonuçlandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın nisan ayına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından alınan faiz kararı aynı gün saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Yarın yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlenen beklenti anketi, 37 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 22’si politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 1’i 100 baz puan, 14’ü 300 baz puan artırım yapılacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin nisan ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

NİSAN AYI PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ AÇIKLANDI

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,11 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,93'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 25,38'den yüzde 27,53'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,17'den 23,39'a, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,30'dan 18,02'ye çıktı.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 50,9685'ten 51,2285'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 52,6965'ten 53,6195'e yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 31,6 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 44,3 milyar dolara, gelecek yıl için de 32,3 milyar dolardan 39,8 milyar dolara çıktı.

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,8'den 3,5'e, gelecek yıl için de yüzde 4,3'ten 4,1'e indi.

Nisanda TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37,75, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,38 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 36,53 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 29,56'ya yükseldi.

