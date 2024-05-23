Merkez Bankası faizi sabit tutarsa borsada büyük bir dalgalanma olması beklenmiyor

TCMB Mayıs ayı faiz kararı bugün açıklanırken vatandaşlar sabit kalırsa borsa ne olur merak ediyor. Faiz artar veya azalırsa borsa nasıl etkilenir araştırılmaya başlandı. Bugün 14.00'te belli olacak kararın ardından sabit kalırsa borsa düşer mi, artar mı soruları vatandaşın gündeminde yer aldı. İşte sabit kararının borsayı nasıl etkileyeceği hakkında...

23 Mayıs günü 14.00'te açıklanacak olan faiz kararının ardından borsada nasıl bir etkilenme olur merak edilirken Türkiye'nin gündeminde faizin sabit kalmasının ardından borsada düşüş olup olmayacağı yer aldı.

Bugün Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, faiz kararını 14.00'te açıkladı ve %50'de sabit kaldı. Karar, geçtiğimiz ayda da sabit olarak sonuçlanmıştı. Böylece 2 aydır sabit kalma kararı devam ediyor.

Haziran'da faiz 650 baz puan artarak %15'e çıkmıştı. Temmuz ayında da 250 baz puan artmasının ardından ağustos ayında 750 baz puan arttı. Eylül ayında 500, Ekim'de 500 ve Kasım ayında 500 baz puan artış ile %40'a çıkmıştı. Aralık ve ocak ayında 250 baz puan artarak %45'e, Mart ayında 500 baz puan artarak %50'ye çıkmıştı.

Kararın ardından finans piyasalarında değişiklikler meydana gelmesi beklenirken oranlar sabit kalırsa borsada çok fazla bir değişiklik olmaması beklenir. Altın ve dolarda da fazla bir farklılık da beklenmezken uzun vadede ektileri değişkenlik gösterir.

Faiz kararının sabit kalmasının ardından döviz ve altın piyasasında herhangi hızlı bir farklılık olması beklenmezken piyasalarda durum belirsizdir. Fakat genelde faiz sabit kaldığında dolarda düşüş olurken altında fazla bir değişiklik olmuyor.