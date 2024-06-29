Mersin Akkuyu NGS'nin işçilerini taşıyan aracın trafik kazasında Uzman Çavuş Barış Gülçiçek hayatını kaybetti

Mersin Akkuyu'da NGS'nin işçilerini taşıyan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi vefat ederken 35 kişi yaralandı. Sabah saatlerinde gelen üzücü haberler beraber kazada vefat eden Uzman Çavuş Barış Gülçiçek kimdir, kaç yaşında merak edildi.

29 Haziran günü Mersin'in Silifke ilçesinde olan trafik kazasında bir uzman çavuş ve bir Rusya vatandaşı hayatını kaybederken kazada vefat eden uzman çavuş kim, adı nedir araştırıldı. Kazada 35 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı.

MERSİN AKKUYU TRAFİK KAZASINDA VEFAT EDEN UZMAN ÇAVUŞ KİM?

Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında olan trafik kazasında NGS işçilerini taşıyan İ.K. (65) sürdüğü 06 EEP 718 plakalı araç, Mersin istikametindeyken hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen araç, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı araç ile işçilerin bulunduğu 31 AIM 470 plakalı otobüse çarptı.

Uzman Çavuş Barış Gülçiçek hayatını kaybederken Ismaılova Ncmannoba isimli bir Rus vatandaşı da hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri gelirken yaralılar ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.

MERSİN NGS İŞÇİLERİ KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Akkuyu'da NGS'nin işçilerini taşıyan otobüsün karşı şeride geçmesiyle yine işçilerin bulunduğu başka bir otobüs ve araca çarpmasından dolayı oluşan kazada 2 kişi vefat ederken 35 kişi yaralandı.