Milan Bologna maçı saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Kupası finali şifresiz canlı yayın ve muhtemel ilk 11'ler netleşti!

Milan ile Bologna, İtalya Kupası için bu akşam Roma Olimpiyat Stadyumunda karşılaşacak. Heyecanla beklenen Milan Bologna maçı için şifresiz yayınlanacağı kanal belli oldu. İşte maçın muhtemel ilk 11'leri...

İtalya Kupası finalinde Milan ile Bologna, bu akşam Olimpiyat Stadında kozlarını paylaşacak. 43. kez düzenlenen İtalya Kupası, heyecanla beklenirken Milan Bologna maçı şifresiz olarak canlı yayında futbolseverler ile buluşacak. Saatler kalan karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri belli oldu.

MİLAN BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İtalya Kupası finali, 14 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı oynanacak. Milan ile Bologna, Roma Olimpiyat Stadında TSİ 21.00'da karşılaşacak. Kupanın sahibini belirleyecek karşılaşma TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

TAKIMLARDA SON DURUMLAR, EKSİK, SAKAT, CEZALI OYUNCULAR

Milan'da orta sahanın değişmez ismi Youssouf Fofana sakatlıktan dönerken, değişken kanat oyuncusu Rafael Leao da cezası sona erdi.

Warren Bondo (ayak bileği) ve Riccardo Sottil (uyluk) takımda olmayacak.

Rossoneri'nin patronu bir kez daha Santiago Gimenez, Tammy Abraham ve Luka Jovic arasında 3-4-2-1 dizilişinde önde başlamak için seçim yapmak zorunda ve bu üçlüden herhangi biri Rafael Leao ve Christian Pulisic tarafından desteklenecek.

Emil Holm sakatlıktan dönmeye hazırlanırken, sağ bekte başlamak için Lorenzo De Silvestri ve Milan'ın eski kaptanı Davide Calabria ile rekabet edebilir.

Bologna, sahaya Emil Holm, Dan Ndoye ve Jens Odgaard'dan yoksun olarak çıkacak. İtalyan ekibi ilk yarının ortalarında tecrübeli stoper Martin Erlic'i kaybetti ve onun yerine oyuna giren Jhon Lucumi'nin bugün başlaması bekleniyor.

MUHTEMEL İLK 11'LER

AC Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic

Bologna: Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Dallinga