İzmir siyasetinde uzun yıllar önemli görevler üstlenen eski milletvekili Cemal Tercan 92 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gören Tercan’ın vefat haberini oğlu ve ETİK Başkan Yardımcısı Bülent Tercan duyurdu.

Eski İzmir Milletvekili Tercan hayatını kaybetti. Cenaze töreninin Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda yapılacağı bildirildi.

Milletvekili Cemal Tercan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Eski İzmir Milletvekili Tercan hayatını kaybetti

MİLLETVEKİLİ CEMAL TERCAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Cemal Tercan, 1933 yılında Bayburt’ta dünyaya geldi. Makine Tekniker Okulu mezuniyetinin ardından üretim ve imalat alanında çalışarak mesleki hayatına başlayan Tercan, daha sonra İzmir’e yerleşerek esnaf teşkilatında aktif görevler üstlendi.

İzmir Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Dernekleri Birliği’nin kurucu başkanları arasında yer alan Tercan, uzun yıllar boyunca esnaf camiasının sorunlarını gündeme taşıyan çalışmalarıyla tanındı. Kamuoyunda bilinirliği arttıkça siyasi alanda da aktif rol üstlenen Tercan, TBMM’de 15, 16 ve 19. dönemlerde İzmir milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekili Cemal Tercan kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Eski İzmir Milletvekili Tercan hayatını kaybetti

CEMAL TERCAN HASTALIĞI NEYDİ?

Eski İzmir milletvekili Cemal Tercan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Rahatsızlığı nedeniyle İzmir’deki özel bir hastanede bir süredir tedavi altında olan Tercan, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER MAGAZİN Fenomen kayınvalide Besime Ekici hayatını kaybetti! Ölüm nedeni belli oldu

Haberle İlgili Daha Fazlası