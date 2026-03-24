Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 sınav sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sonuçların duyurulması ardından taban ve tavan puanlara ilişkin araştırmalara başladı. Kadın-Erkek Adaylar arasında Hava, Deniz, Kara Harp Okulu taban ve tavan puanlar üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

MSÜ tercihlerinin alınmasının ardından 2026 taban ve tavan puanları açıklanacak. Adaylar MSÜ taban ve tavan puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava, Deniz, Kara Harp Okulu Taban puanları açıklandı mı?

GEÇEN YILIN TABAN PUANLARI

Hava Harp Okulu 340,29930 363,38460

Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) 287,91733 355,60884

Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık) 288,10294 362,43486

Kara Harp Okulu (Sözel) 325,52641

Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO 252,16987 327,91907

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

2025 MSÜ tercih işlemleri geçtiğimiz yıl 24 Mart - 18 Nisan 2025 tarihleri arasında, Millî Savunma Bakanlığı personel temin sitesi üzerinden yapılmaya başlamıştı. Bu yıl da benzer şekilde tercih sürecinin mart ayının son haftasında başlaması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası