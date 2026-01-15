Mirac Kandili’nin idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar, "Miraç ne demek?", "Bugün Miraç Kandili mi?”" sorularına yanıt aramaya başladı. İslam dünyasında önemli kabul edilen Miraç gecesinin anlamı ve önemi, kandil takvimiyle birlikte yeniden gündeme geldi.

MİRAC NE DEMEK?

Mirac, merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir. Mübarek geceler kıymetlidir, fakat Mirac gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir.





MİRAÇ GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.

2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER

Mirac Kandili

15 Ocak 2026 Perşembe

26 Receb 1447

Berat Kandili

2 Şubat 2026 Pazartesi

14 Şaban 1447

Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı

19 Şubat 2026 Perşembe

1 Ramazan 1447

Kadir Gecesi

16 Mart 2026 Pazartesi

26 Ramazan 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü

20 Mart 2026 Cuma

1 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü

21 Mart 2026 Cumartesi

2 Şevval 1447

Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü

22 Mart 2026 Pazar

3 Şevval 1447

Terviye Günü

25 Mayıs 2026 Pazartesi

8 Zilhicce 1447

Arefe Günü

26 Mayıs 2026 Salı

9 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 1. Günü

27 Mayıs 2026 Çarşamba

10 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 2. Günü

28 Mayıs 2026 Perşembe

11 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 3. Günü

29 Mayıs 2026 Cuma

12 Zilhicce 1447

Kurban Bayramı 4. Günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi

13 Zilhicce 1447

Hicri Yılbaşı Gecesi

15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı

29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448

Hicri Yılbaşı Günü

16 Haziran 2026 Salı

1 Muharrem 1448

Aşûre Gecesi

24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe

9 / 10 Muharrem 1448

Aşûre Günü

25 Haziran 2026 Perşembe

10 Muharrem 1448

Mevlid Kandili

24 Ağustos 2026 Pazartesi

11 Rebiulevvel 1448

Üç Ayların Başlangıcı

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448

Regaib Kandili

10 Aralık 2026 Perşembe

1 Receb 1448







