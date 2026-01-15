Mirac ne demek? Bugün Mirac kandili mi? Mirac gecesinin anlam ve önemi
Mirac Kandili’nin idrak edilmesiyle birlikte vatandaşlar, "Miraç ne demek?", "Bugün Miraç Kandili mi?”" sorularına yanıt aramaya başladı. İslam dünyasında önemli kabul edilen Miraç gecesinin anlamı ve önemi, kandil takvimiyle birlikte yeniden gündeme geldi.
MİRAC NE DEMEK?
Mirac, merdiven demektir. Resulullah efendimizin göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk âyet-i kerimesinde, Mirac bildirilmektedir. Mübarek geceler kıymetlidir, fakat Mirac gecesinin ayrı bir özelliği vardır. Izdırap ve sevincin bir arada yaşandığı gecedir.
MİRAÇ GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ
"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.
2026 YILI DİNİ GÜNLER VE GECELER
Mirac Kandili
15 Ocak 2026 Perşembe
26 Receb 1447
Berat Kandili
2 Şubat 2026 Pazartesi
14 Şaban 1447
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı
19 Şubat 2026 Perşembe
1 Ramazan 1447
Kadir Gecesi
16 Mart 2026 Pazartesi
26 Ramazan 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü
20 Mart 2026 Cuma
1 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü
21 Mart 2026 Cumartesi
2 Şevval 1447
Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü
22 Mart 2026 Pazar
3 Şevval 1447
Terviye Günü
25 Mayıs 2026 Pazartesi
8 Zilhicce 1447
Arefe Günü
26 Mayıs 2026 Salı
9 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 1. Günü
27 Mayıs 2026 Çarşamba
10 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 2. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe
11 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 3. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma
12 Zilhicce 1447
Kurban Bayramı 4. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi
13 Zilhicce 1447
Hicri Yılbaşı Gecesi
15 / 16 Haziran 2026 Pazartesi / Salı
29 Zilhicce / 1 Muharrem 1447-1448
Hicri Yılbaşı Günü
16 Haziran 2026 Salı
1 Muharrem 1448
Aşûre Gecesi
24 / 25 Haziran 2026 Çarşamba / Perşembe
9 / 10 Muharrem 1448
Aşûre Günü
25 Haziran 2026 Perşembe
10 Muharrem 1448
Mevlid Kandili
24 Ağustos 2026 Pazartesi
11 Rebiulevvel 1448
Üç Ayların Başlangıcı
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
Regaib Kandili
10 Aralık 2026 Perşembe
1 Receb 1448
