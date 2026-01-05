2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuru süreci 5 Ocak 2026 itibariyle başladı. Adaylar, MSÜ başvurularını online sistem üzerinden gerçekleştirebilecekler. Peki, MSÜ başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan 2026 MSÜ başvurularının başlayacağı tarih günler öncesinden duyurulmuştu. MSÜ başvuru süreci 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.30 itibariyle başladı. ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzuyla sürecin ayrıntılarını paylaştı.

MSÜ 2026 başvuruları başladı (ÖSYM MSÜ başvuru kılavuzu 2026)

MSÜ 2026 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM MSÜ BAŞVURU DUYURUSU



ÖSYM'den şu açıklama yapıldı: "2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 5 Ocak 2026 günü saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

2026-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2026-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2026-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MSÜ BAŞVURU DUYURUSU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DA PAYLAŞILDI

Milli Savunma Üniversitesi resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla adayları bilgilendirdi. Yapılan açıklamada; "Beklenen an geldi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları başladı.

Hayallerine giden yolda ilk adımı at ve şanlı üniformayı giymek için başvurunu yap!

Başvurunu 05-29 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilirsin." denildi.

