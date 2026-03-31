Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı. Soruşturmanın detayları ve neden gözaltına alındığı merak edildi. Bu kapsamda Mustafa Bozbey'in hayatı ve biyografisi araştırılıyor. Peki, Mustafa Bozbey kimdir, hangi partiden?

MUSTAFA BOZBEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyon çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in de aralarında bulunduğu 50’den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Öte yandan Bozbey’in evinde arama yapıldığı ve soruşturmanın yalnızca kendisiyle sınırlı kalmadığı, kızı, bacanağı ve baldızı için de gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

MUSTAFA BOZBEY KİMDİR?

Mustafa Bozbey, 1962 yılında Bursa’nın Özlüce Mahallesi’nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlayan Bozbey, Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra aynı alanda yüksek lisans yaparak inşaat yüksek mühendisi unvanını aldı. Meslek hayatına 1986 yılında başlayan Bozbey, 1989 yılında kurduğu şirketle inşaat sektöründe faaliyet gösterdi.

Siyasi kariyerine 1999 yılında Nilüfer Belediye Başkanı adayı olarak adım atan Bozbey, bu görevde dört dönem üst üste seçildi. 2019 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Bozbey, yüksek oy oranına rağmen seçimi ikinci sırada tamamladı. 2024 yerel seçimlerinde ise yeniden aday olduğu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanarak göreve geldi. Aynı zamanda 2024 yılında Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine de seçildi.

MUSTAFA BOZBEY HANGİ PARTİDEN?

Mustafa Bozbey, siyasi kariyerini Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) sürdürüyor.

