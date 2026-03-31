Trabzonspor, devre arasında kadrosuna katmak istediği ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Oğuz Aydın için yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Fenerbahçe ile aynı puanda olan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefleyen Trabzonspor, yeni sezon transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçti.

Oğuz Aydın

OĞUZ AYDIN LİSTEDE

Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin verdiği liste doğrultusunda, yabancı futbolcuların yanı sıra yerli operasyonuna da başladı. İlk 11'de forma giyebilecek isimleri kadroya katmak isteyen bordo-mavililer, Fenerbahçe'den ayrılması beklenen sol kanat Oğuz Aydın'ı yeniden radarına aldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor, Oğuz için yaz döneminde yeniden harekete geçecek. Fenerbahçe'de bu sezon 33 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı 1134 dakikada 3 asist yaptı.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

FENERBAHÇE'DEN SON GÜN İZİN ÇIKMADI

Trabzonspor, ara transfer döneminde Oğuz ile anlaşmış; Fenerbahçe, oyuncuyu bırakmamıştı. Asbaşkan Zeyyat Kafkas, "Son gün Oğuz transferi olmadı. Oyuncuyla anlaştık ama kulübü vermedi" demişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası