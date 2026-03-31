Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'da Ernest Muçi alarmı!
Süper Lig'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Ernest Muçi, kritik derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.
Trabzonspor, milli ara sonrası Galatasaray maçı öncesinde Ernest Muçi'nin sakatlığı ve Oulaye'nin cezasıyla önemli oyuncu eksiklikleri yaşarken, Muçi'nin maça yetiştirilmesi hedefleniyor.
- Arnavutluk Milli Takımı kampında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağ uyluk kas grubunda ödem tespit edildi ve maça yetiştirilmeye çalışılacak.
- Kart cezası bulunan Oulaye, Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
- Teknik Direktör Fatih Tekke, Oulaye'nin yokluğunu Ozan Tufan ile doldurmayı planlıyor.
- Muçi'nin sakatlığına rağmen Galatasaray maçında kadroda olması bekleniyor çünkü teknik direktörün hücum alternatifi kısıtlı.
Millî ara sonrasında sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak Trabzonspor’a Ernest Muçi’den can sıkıcı bir haber gelmişti. Arnavutluk Millî Takımı kampında sakatlanan ve kadrodan çıkarılıp Türkiye’ye dönen yıldız ismin sağ uyluk kas grubunda ödem tespit edildi. Dinlenmesi yönünde karar verilen Muçi maça yetiştirilmeye çalışılacak.
OULAİ DE CEZALI
Bordo mavililerde kart cezalısı Oulai’nin yokluğunu Ozan Tufan ile doldurmayı planlayan teknik direktör Fatih Tekke için ikinci bir 11 oyuncusunun eksikliği kapatmak zor olacak. Ernest Muçi, G.Saray mücadelesine kadar idman eksikliği yaşasa da kadroda olacak. Çünkü Tekke’nin elinde fazla hücum alternatifi bulunmuyor.
