Süper Lig'de lider Galatasaray'ı ağırlayacak olan Trabzonspor'da Ernest Muçi, kritik derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

Millî ara sonrasında sahasında lider Galatasaray’ı ağırlayacak Trabzonspor’a Ernest Muçi’den can sıkıcı bir haber gelmişti. Arnavutluk Millî Takımı kampında sakatlanan ve kadrodan çıkarılıp Türkiye’ye dönen yıldız ismin sağ uyluk kas grubunda ödem tespit edildi. Dinlenmesi yönünde karar verilen Muçi maça yetiştirilmeye çalışılacak.

OULAİ DE CEZALI

Bordo mavililerde kart cezalısı Oulai’nin yokluğunu Ozan Tufan ile doldurmayı planlayan teknik direktör Fatih Tekke için ikinci bir 11 oyuncusunun eksikliği kapatmak zor olacak. Ernest Muçi, G.Saray mücadelesine kadar idman eksikliği yaşasa da kadroda olacak. Çünkü Tekke’nin elinde fazla hücum alternatifi bulunmuyor.

