Merkez Bankası'ndan bir süredir beklenen swap hamlesi geldi. TCMB, 5 milyar dolar tutarında 1 hafta vadeli döviz karşılığı swap ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak önlemler alıyor. Bu kapsamda önemli bir adım daha atan TCMB, bankalardan gelen talep doğrultusunda Türk lirası likidite yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemlerine başladı.

7 NİSAN VADELİ 5 MİLYAR DOLAR

TCMB, 31 Mart valörlü, 7 Nisan vadeli döviz karşılığı TL swap satış ihalesi açtı. 1 hafta vadeli ihalenin tutarı 5 milyar dolar olarak belirlendi. İhaleye teklifler 10.30'a kadar verilecek.

1 YIL SONRA BİR İLK

Böylece Merkez Bankası 1 yıl sonra bir ilke imza atmış oldu. TCMB Mart 2025'ten bu yana ilk kez döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

TL ÜZERİNDEKİ BASKININ HAFİFLEMESİ HEDEFLENİYOR

TCMB bu adımıyla hem kredi hem faiz tarafında oynaklığı önlemeyi amaçlıyor. Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap işlemleriyle Türk lirası üzerindeki baskının da hafiflemesi hedefleniyor. Bu önlemle birlikte hem piyasalardaki Türk lirası sıkışıklığı önlenecek hem de bankaların likidite sıkıntısı yaşamasının önüne geçilecek. Böylece kredi koşulları da daha makul hale gelecek.

Merkez Bankası'ndan 5 milyar dolarlık swap hamlesi

DÖVİZ REZERVLERİ GÜÇLENECEK

Analistler, söz konusu adımın hem bankacılık sistemindeki Türk lirası likiditesinin desteklenmesi hem de döviz rezervlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

TCMB'nin bu hamlesiyle, bankalardan döviz alınıp karşılığında TL verilmesi yoluyla piyasadaki likiditeyi artırmayı hedeflediğini ifade eden analistler, bu işlemler sayesinde bankanın döviz rezervlerinde de artış sağlanabileceğine işaret etti.

Analistler, swap işlemlerinin yeniden devreye alınmasının özellikle kısa vadeli Türk lirası fonlama koşullarının sıkılaştığı dönemlerde önemli bir rahatlama sağlayabileceğine değinerek, bu çerçevede söz konusu adımın, para piyasalarında dengeleyici bir rol üstlenmesinin beklendiğini belirtti.

DÖVİZ KARŞILIĞI SWAP İHALESİ NEDİR?

Döviz karşılığı swap ihalesi, TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası) bankalarla yaptığı, belirli bir vadede Türk Lirası (TL) karşılığında döviz aldığı veya verdiği, vade sonunda ise işlemi tersine çevirerek takas ettiği bir para politikası aracıdır. Bu işlemle döviz likiditesi yönetilir, piyasa dengesizlikleri giderilir ve kur riski yönetimi sağlanır.

