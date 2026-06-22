Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkent genelinde uygulanacak güvenlik, ulaşım ve kamu personeline yönelik tedbirler netleşti. Özellikle kamu çalışanlarını ilgilendiren idari izin uygulamasıyla ilgili detaylar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, NATO zirvesi ne zaman, Ankara'da memurlar idari izni hangi tarihlerde yapacak?

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da hazırlıklar sürüyor. Zirve kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri, trafik düzenlemeleri ve kamu kurumlarının çalışma planlarıyla ilgili kararlar açıklanırken, kamu personelinin hangi tarihlerde idari izinli sayılacağı da belli oldu.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve kapsamında çok sayıda üst düzey heyetin başkente gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere çeşitli noktalarda toplantılar ve resmi programlar düzenlenecek.

Zirve nedeniyle Ankara'da geniş kapsamlı güvenlik ve ulaşım tedbirleri uygulanacak. Ankara Valiliği tarafından yayımlanan genelgede, zirve sürecinin sorunsuz şekilde yürütülmesi amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler ve güvenlik birimleri arasında koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Ayrıca konaklama bölgeleri, ulaşım güzergahları ve toplantı alanlarında ek önlemler alınacağı duyuruldu.

NATO zirvesi ne zaman, idari izin hangi tarihlerde yapılacak?

ANKARA'DA MEMURLARA İDARİ İZİN HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Ankara Valiliği'nin yayımladığı genelgeye göre Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin önemli bir bölümü 6-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında idari izinli sayılacak.

Ancak bu uygulama tüm kamu çalışanlarını kapsamayacak. Zirvede görev alan personel ile sağlık, güvenlik, ulaşım, göç, altyapı, haberleşme, itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi, acil durum ve afet yönetimi gibi kritik hizmetlerde çalışan personel görevlerine devam edecek. Kurum amirleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli personel planlamasını ayrıca yapacak.

NATO zirvesi ne zaman, idari izin hangi tarihlerde yapılacak?

NATO ZİRVESİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Zirve öncesinde Ankara genelinde kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacak. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre zirve süresince yaklaşık 40 bin emniyet ve jandarma personeli görev yapacak. Ayrıca kritik noktalara üst düzey güvenlik kameraları yerleştirilecek ve bazı bölgelerde "kırmızı alan" uygulaması devreye alınacak.

6-12 Temmuz tarihleri arasında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence, kutlama ve benzeri geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenmemesi kararlaştırıldı. Güvenliği riske atabilecek toplu organizasyonlara izin verilmeyecek.

Misafir heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve ATO Congresium çevresinde özel güvenlik tedbirleri uygulanacak. Ayrıca zirve kapsamında kullanılacak güzergahlarda trafik düzenlemeleri yapılacak ve ihtiyaç halinde yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Ankara Valiliği, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm gelişmelerin resmi kanallar üzerinden duyurulacağını belirterek, özellikle ulaşım ve etkinlik planlamalarında güncel açıklamaların takip edilmesini tavsiye etti.

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