Kanal D ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan ve reytinglerde zirvede yer alan Eşref Rüya dizisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. “Gürdal” karakterine hayat veren Necip Memili’nin sosyal medya hesabındaki ani değişiklikler, dizideki geleceğine dair yeni iddiaları gündeme taşıdı.

Her çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya, güçlü oyuncu kadrosu ve istikrarlı reyting performansıyla sezonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor. Diziyle ilgili zaman zaman ortaya atılan kulis iddialarına son olarak Necip Memili’nin sosyal medya hamleleri eklendi. Ardından dizinin geleceği ve karakterin akıbetine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Necip Memili Eşref Rüya'dan ayrılıyor mu?

NECİP MEMİLİ EŞREF RÜYA'DAN AYRILIYOR MU?

Necip Memili’nin Instagram hesabında Eşref Rüya’ya dair tüm içerikleri silmesi ve dizinin resmi hesabını takipten çıkması, “ayrılık” söylentilerinin kısa sürede yayılmasına neden oldu. Ancak şu ana kadar Necip Memili cephesinden ya da dizinin yapımcıları ve Kanal D yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle ayrılık iddiaları henüz doğrulanmadı. Önümüzdeki bölümlerde karakterin hikayesinin nasıl şekilleneceği merak konusu.

Necip Memili Gürdal Eşref Rüyadan ayrılıyor mu? Sosyal medya hamleleri soru işareti bıraktı

EŞREF RÜYA GÜRDAL DİZİDEN ÇIKTI MI?

Eşref Rüya’da Gürdal karakterinin diziden ayrıldığına dair net bir bilgi bulunmuyor. Daha önce dizinin başrol oyuncularından bazıları için de benzer söylentiler gündeme gelmiş, bu iddialar resmi açıklamalarla yalanlanmıştı. Ancak Necip Memili'nin dizinin resmi hesabını takipten çıkması ve diziye dair gönderilerini profilinden kaldırması soru işaretlerine neden oldu. Konuya ilişkin taraflardan veya kanaldan resmi bir açıklama yapılmadı.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan oyuncu, tiyatro kariyerine 1999 yılında Adana Seyhan Belediye Tiyatrosu’nda amatör olarak başladı.

Televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez Yaprak Dökümü dizisiyle çıkan Memili; Dila Hanım, Hanımın Çiftliği, Yalan Dünya, Bedel, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Dolunay ve Şahsiyet gibi birçok projede rol aldı. Çukur dizisinde canlandırdığı Cumali karakteriyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu, son olarak Eşref Rüya dizisinde Gürdal karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

