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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Semih Aktekin, Ahlat’ta doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Semih Aktekin, Ahlat’ta doğdu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığı'nda atamalar gerçekleşirken 11 üniversitede de rektör ataması gerçekleşti. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Semih Aktekin'in atanmasıyla beraber hayatına dair bilgiler gündeme geldi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Semih Aktekin gündemde yer alırken kimdir, kaç yaşında soruları da vatandaş tarafından araştırıldı.

SEMİH AKTEKİN KİMDİR, NERELİ?

Aktekin, 1974 senesinde Ahlat'ta dünyaya gelirken ilk, ortaokul ve lise eğitimlerini Tatvan'da tamamladı.

1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olurken MEB tarafından  1416 sayılı yasa kapsamında açtığı bursluluk sınavını kazandı ve böylece lisansüstü eğitim almak için İngiltere'ye gönderildi.

Nottingham Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde Tarih Eğitimi programında tezsiz yüksek lisans, Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim programında yüksek lisans, Öğretmen Yetiştirme programında doktora eğitimini aldı.

Aktekin, mecburi hizmetini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’ne öğretim üyesi olarak yaptı.

2013 senesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nda danışman olarak görev alan isim 2014 - 2016 yılları aralığında Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü, 2016-2018 yılları arasında Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ne Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı olarak çalıştı.

YÖK tarafından 26. 03. 2020 tarihinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne vekaleten atanan Aktekin, 24.06.2020 tarihinde Resmi Gazete kararı ile atandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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