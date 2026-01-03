ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela’ya yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu. Yaşanan gelişmeler esnasında kamuoyunca ''Nicolas Maduro kimdir, kaç yaşında, Maduro ve eşi yakalandı mı?'' soruları gündeme taşındıç Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını belirtti. Operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde yürütüldüğünü vurgulayan Trump, geniş çaplı saldırıların planlı ve başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Trump, operasyonun detaylarını Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde düzenleyeceği basın toplantısında paylaşacağını bildirirken, New York Times’a yaptığı açıklamada sahadaki askeri unsurların başarısına dikkat çekti. ABD’li yetkililer, operasyonun Delta Force özel birliği tarafından düzenlendiğini açıkladı. Yaşanan olaylarla beraber ''Nicolas Maduro kimdir, kaç yaşında, Maduro ve eşi yakalandı mı?'' soruları ise gündeme getirildi. İşte detaylar...

Nicolas Maduro kimdir, kaç yaşında, Maduro ve eşi yakalandı mı? ABD Başkanı Trumptan açıklama geldi!

NICOLAS MADURO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Venezuela’nın uzun süredir tartışmalı bir lideri olan Nicolas Maduro 23 Kasım 1962’de Caracas’ta doğdu. Genç yaşta otobüs şoförlüğü yaparak sendikal faaliyetlerde bulunan Maduro, buradan siyasi kariyerine adım attı.

Hugo Chávez döneminde Dışişleri Bakanı ve Başkan Yardımcılığı gibi önemli görevler üstlenen Maduro, 2013 yılında Chávez’in ölümünün ardından devlet başkanı oldu.

Nicolas Maduro kimdir, kaç yaşında, Maduro ve eşi yakalandı mı? ABD Başkanı Trumptan açıklama geldi!

Birleşik Sosyalist Parti üyesi olan Maduro, yıllar içinde ülkedeki ekonomik kriz ve toplumsal protestolara rağmen iktidarını korudu. Şu anda 63 yaşında olan Nicolas Maduro ülke içi ve uluslararası tartışmaların odak noktasında.



Nicolas Maduro kimdir, kaç yaşında, Maduro ve eşi yakalandı mı? ABD Başkanı Trumptan açıklama geldi!

MADURO VE EŞİ YAKALANDI MI?

3 Ocak 2026 tarihinde yaşanan olayların ardından ABD Başkanı Donald Trump, Nicolas Maduro ve eşinin ABD tarafından düzenlenen geniş kapsamlı bir operasyonla yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını açıklarken, Maduro çiftinin akıbetine ilişkin detaylı bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılacağını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası