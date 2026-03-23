Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) ikinci dönem sınavları ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday, değerlendirme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Yayımlanan kılavuzda sonuçlar için nisan ayı işaret edilmişti. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi’nde (AÖL) ikinci dönem sınavları 14-15 Mart 2026 tarihlerinde üç oturumda tamamlandı. Sınav telaşını geride bırakan öğrenciler, sonuç heyecanı yaşıyor. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak. Alacakları notu merak eden öğrenciler, sonuç açıklamasına odaklandı.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınav sonuç tarihi, MEB tarafından yayınlanan kılavuzla belli oldu. Buna göre AÖL 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

AÖL SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrencilerhttps://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspxinternet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile öğrenebilecek.

