Yeni yılın ilk ayında uygulanacak kira artış oranı belli oldu! Ev ve iş yeri sahipleri, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre zam yapabilecek. Peki 12 aylık enflasyon yüzde kaç oldu? Ocak ayı kira artış oranı ne kadar?

Ocak ayı kira artış oranını belirleyecek TÜFE verileri 5 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00'da açıklandı. TÜİK’in duyuracağı rakamlarla birlikte kira zammı oranı netleşti. Belirlenen oran hem ev hem de iş yeri kiralarını etkileyecek. Peki, Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu? TÜFE verilerinde son durum ne?



OCAK AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıklamasıyla ocak ayı kira artış oranı da belli oldu. Kira artış oranını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 34,88 olarak gerçekleşti.

KİRA ZAMMINDA SINIR



Kira artış oranları, 12 aylık enflasyon ortalamasına göre belirleniyor. Buna göre Ocak ayı boyunca uygulanacak kira artış oranı yüzde 34,88’i geçemeyecek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ

AA Finans'ın 33 ekonomistin katılımıyla yaptığı Aralık 2025 enflasyonu beklenti anketine göre, söz konusu ay için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96, yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 31 olarak açıklanmıştı.

KİRA ZAMMI HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

Konut kiralarındaki zam oranı, artışın yapılacağı aydan bir önceki ayda TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ortalama TÜFE oranına göre hesaplanır.Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır.



