10 bin öğretmen atamasında süreç devam ediyor. Atama bekleyen binlerce öğretmen adayı, yapılan açıklamaları ve alınan kararları yakından takip ediyor. En son Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den öğretmen atamalarına yönelik net açıklama geldi. Peki, 10 bin öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?

2026 yılı için 10 bin öğretmen ataması yapılacağının açıklanmasının ardından gözler sürece çevrildi. Atama bekleyen adayların merak ettiği takvimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürece dair son durumu paylaştı. 10 bin öğretmen atamasına ilişkin konuşan Tekin, atamaların Akademi eğitiminin tamamlanmasının ardından yapılacağını ve sürecin her yıl düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Öğretmen atamasında son durum! 10 bin öğretmen atamaları ne zaman başlayacak?

10 bin öğretmen atamaları için Akademi Eğitimi'nin sonrasını işaret eden Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

AKADEMİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI

10 bin öğretmen atamaları ardından gözler Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı'na çevrildi. Millî Eğitim Akademisi Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında eğitim alacak öğretmen adaylarına ilişkin kayıt ve ders başlangıç takvimi paylaşılmıştı.

Buna göre;

·23 Mart 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine kesin kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacaktır.



·25 Mart – 03 Nisan 2026: Öğretmen adayları, yerleştirildikleri eğitim ve uygulama merkezlerine kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir.

· 07 Nisan 2026: Eğitim ve uygulama merkezlerine yedek kayıt hakkı kazanan öğretmen adayları için kayıt duyurusu yapılacaktır.

· 08 – 10 Nisan 2026: Yedek listede yer alan öğretmen adaylarının kayıt işlemleri yapılacaktır.

·13 Nisan 2026: Hazırlık Eğitimi Programı kapsamında dersler başlayacaktır.

