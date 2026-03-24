Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği "2026 Yılı Alan Değişikliği" için takvim belli oldu. MEB takvimine göre, alan değişikliği için başvurular önümüzdeki ay başlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan öğretmenlerin merakla beklediği 2026 alan değişikliği sürecine ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Türkiye Gazetesi yazarı Mahmut Özay, alan değişikliği takvimini açıkladı.

Ön başvurular 06-10 Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden gerçekleşecek .20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden eğitim kurumlarına tercihler alınacak ve atama işlemleri 28 Nisan 2026 tarihinde yapılacak.

Uzun süredir beklenen ve yoğun talep edilen alan değişikliği duyurusu için Bakanlık tarafından bugün duyuru yayımlanması beklenyior.

