Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte Toplum Yararına Program (TYP) okullara temizlik personeli alımı başvurularına yönelik ilanlar paylaşılıyor. TYP iş ilanları İŞKUR üzerinden görüntüleniyor. Peki, okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Okullarda görevlendirilmek üzere temizlik personeli alımı için başvuruları almaya başladı. Bu hafta itibarıyla yeni iller için ilanlar yayımlandı ve başvurular açıldı.Bu eğitim-öğretim yılında alımlar yine TYP kapsamında yapılacak. 2025–2026 eğitim yılı TYP ile tamamlanacak.

Okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP iş ilanları İŞKUR üzerinden görüntüleniyor

Okullara temizlik görevlisi alımı için başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. TYP (Toplum Yararına Programlar) kapsamında açılan ilanlara başvurmak isteyen adaylar aşağıdaki adımları izleyerek işlemlerini tamamlayabilir:

TYP TEMİZLİK İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

https://esube.iskur.gov.tradresine giriş yapın,

"İş Arayan" girişi bölümünden sisteme giriş yapın,

Menüden TYP Başvuru ekranına girin,

İl seçimi yaparak Ara butonuna tıklayın,

Açılan listeden uygun ilanı seçip Başvur butonuna basarak işlemi tamamlayın.

Okullara temizlik görevlisi alımı başvurusu nasıl yapılır? TYP iş ilanları İŞKUR üzerinden görüntüleniyor

TYP ilanları illere göre dönemsel olarak açıldığı için adayların sistemi düzenli olarak kontrol etmesi önerilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası