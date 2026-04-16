Art arda yaşanan okul saldırıları güvenlik tartışmaları ile beraber saldırganların psikolojik ve ideolojik arka planını da gündeme taşıdı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olayların ardından sosyal medyada ve kamuoyunda “incel” kavramı yeniden tartışılmaya başlandı. ''İncel ne demek, incel erkek belirtileri neler?'' soruları gündeme getirilirken İncel gruplar ve bu kültürün arkasındaki karanlık fikir akımı da sorgulandı.

14 Nisan’da Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmen yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin okulun eski öğrencilerinden biri olduğu belirtilirken, olayın ardından hayatına son verdiği bildirildi.

Okullardaki saldırıların ardından İncel kültürü yeniden gündemde! İncel ne demek, incel erkek belirtileri neler?

Bir gün sonra 15 Nisan'da Kahramanmaraş’ta da bir ortaokulda saldırı meydana geldi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından Kahramanmaraş'ta eğitime ara verildi.

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin dijital izleri incelendiğinde, profilinde dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Failin geçmişte benzer bir katliam gerçekleştiren saldırganın fotoğrafını kullandığı tespit edildi.

2008 doğumlu Mersinli'nin mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta profil fotoğrafına 2014 yılında ABD'de düzenlediği silahlı saldırı ile 6 kişiyi öldüren İncel Elliot Rodger'ı koyduğu belirlendi. Peki, incel ne demek, incel erkek belirtileri neler?

İNCEL NE DEMEK?

Yaşanan olayların ardından sıkça dile getirilen “incel” terimi, İngilizce “İnvoluntary Celibate” ifadesinin kısaltması olarak biliniyor. Türkçeye “istemsiz bekar” şeklinde çevrilen ''İncel'' kavramı ilk zamanlar yalnızlık yaşayan bireylerin bir araya geldiği çevrimiçi toplulukları tanımlamak için kullanılıyordu.

Yıllar içinde ''İncel'' kavramı önemli ölçüde değişti. Günümüzde incel olarak tanımlanan bazı grupların, kadınlara yönelik öfke ve düşmanlık içeren söylemler geliştirdiği, hatta bazı şiddet olaylarıyla ilişkilendirildiği görüldü.

İNCEL ERKEK BELİRTİLERİ NELER?

İncel olarak tanımlanan bireylerde belirli düşünce kalıpları ve davranış biçimleri göze çarpıyor. İncel erkekler genellikle romantik ilişkilerde yaşadıkları başarısızlıkları kişisel gelişimle değil, dış dünyadaki adaletsizliklerle açıklama eğiliminde oluyor. Kadınların yalnızca belirli fiziksel özelliklere veya statüye sahip erkekleri tercih ettiğine dair güçlü ve genelleyici bir inanç geliştirebiliyorlar.

İncel erkeklerde bu düşünce yapısı zamanla keskin bir “biz ve onlar” ayrımına dönüşebiliyor. Bazı incel topluluklarında kadınlar belirli kalıplarla etiketlenirken “çekici ve başarılı” olarak görülen erkekler de ayrı bir kategoriye yerleştiriliyor. Yapılan sınıflandırmalar da bireyin kendisini sürekli dezavantajlı ve dışlanmış hissetmesine neden olabiliyor.

İncel gruplarında umutsuzluk ve değişimin mümkün olmadığına dair karamsar bir bakış açısı bulunuyor. Bazı İncel bireyler sosyal ilişkilerde başarıyı tamamen doğuştan gelen özelliklere bağlayarak kendi durumlarının değiştirilemeyeceğine inanabiliyor. Bu fikirler de zamanla öfke, hayal kırıklığı ve kimi durumlarda nefrete zemin hazırlıyor.



İNCEL KÜLTÜRÜ NEDİR?

İncel kültürü internetin yaygınlaşmasıyla birlikte şekillenen ve büyük ölçüde çevrimiçi platformlarda varlık gösteren bir alt kültür olarak tanımlanıyor. Başlangıçta yalnızlık ve sosyal izolasyon gibi sorunları paylaşmak için kurulan ''İncel'' topluluklar, zaman içinde bazı gruplarda daha sert ve dışlayıcı bir ideolojiye evrildi.

Şu an incel kültürü çoğunlukla kadınlara yönelik olumsuz genellemeler, toplumsal cinsiyet eşitliğine karşıt söylemler ve ilişkiler konusunda katı inançlarla anılıyor. İncel kültürünün bazı örneklerinde şiddet içeren olayları meşrulaştıran ya da öven içeriklerin ortaya çıkması, konunun küresel olarak daha yakından incelenmesine de sebebiyet verdi.

Yoğun yalnızlık, depresyon ve sosyal dışlanmışlık hissi, bazı bireyleri bu tür gruplara yönlendirebiliyor. Uzmanlar ise incel kültürünün yalnızca güvenlik perspektifiyle değil, ruh sağlığı ve sosyal destek açısından da ele alınması gerektiğini savunuyor.



