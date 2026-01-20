UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kritik haftalardan biri yaşanırken Galatasaray, 7. hafta mücadelesinde Atletico Madrid’i RAMS Park’ta konuk etmeye hazırlanıyor. Avrupa arenasındaki yolculuğunu ilk 24 içinde tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekibin mücadelesi için geri sayım başladı. Dev karşılaşmaya az bir zaman kala ''Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı?'' sorusu ise futbolseverlerin gündeminde. İşte Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu muhtemel ilk 11 ve Osimhen'in son durumu...

Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı merakla beklenirken Galatasaray Atletico Madrid maç kadrosu muhtemel ilk 11'ler de netleşmeye başladı. Lig aşamasında geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 9 puanla haftaya 18. sırada giriyor. İşte dev karşılaşmaya dair merak edilen detaylar...

OSIMHEN ATLETICO MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’da gözler Victor Osimhen’in durumuna çevrildi. Afrika Uluslar Kupası sonrası takıma katılan Osimhen’in antrenmanlara çıktığı ve teknik heyetin görev vermesi halinde sahada olabileceği belirtildi. Teknik Direktör Okan Buruk’un açıklamaları doğrultusunda yıldız golcünün Atletico Madrid karşısında ilk 11’de yer alması bekleniyor.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Icardi, Osimhen



Atletico Madrid: Oblak, Molina, Gimenez, Hermoso, Lino, Koke, De Paul, Saul, Griezmann, Julian Alvarez, Sörloth

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta kapsamında oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşması Exxen kanalından şifreli ve canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Atletico Madrid’i karşı karşıya getirecek Şampiyonlar Ligi mücadelesi 21 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak.

GALATASARAY’DA KİMLER EKSİK?

Sarı-kırmızılı ekipte Gabriel Sara ve Arda Ünyay sakatlıkları nedeniyle Atletico Madrid maçında forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmuyor. Wilfried Singo’nun ise karşılaşmada kadroda yer almayacağı açıklandı. Ismail Jakobs ile Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor.

