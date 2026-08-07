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ÖSYM takvimiyle duyuruldu! AGS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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ÖSYM takvimiyle duyuruldu! AGS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ÖSYM takvimiyle duyuruldu! AGS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) katılan adayların gündeminde sonuç tarihi var. ÖSYM takvimiyle 2026 AGS sınav ve sonuç tarihi hakkında bilgilendirme yapılmıştı. Peki,

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2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), 26 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye genelinde yapıldı. Sınav telaşı yerini sonuç heyecanına bıraktı. Adaylar AGS'den alacakları puanlarla Değerlendirmelerin tamamlanması ardından sonuçlar adayların erişimine açılacak. Millî Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek adayların seçilmesinde ana kriter olacak, bu nedenyle adaylar merakla sonuç duyurusunu bekliyor.

ÖSYM takvimiyle duyuruldu! AGS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM takvimiyle duyuruldu! AGS 2026 sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre MEB-AGS sonuçları 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve ÖSYM aday şifresi ile sonuç sorgulaması yapabilecek.

PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Sonuç belgesinde adayların testlere ait doğru-yanlış sayıları, puan bilgileri ve başarı durumları yer alacak. Sonuçların açıklanmasının ardından ayrıca fiziki belge gönderilmeyecek, tüm işlemler elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek.

AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken, adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı sadece AGS ile oluşturulacak.

ÖSYM'nin takvimine göre, sınav sonuçları 26 Ağustos'ta açıklanacak ve sonuçların açıklanmasından itibaren bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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