Palu Ailesi, haklarında hazırlanan belgeselin duyurulmasıyla yeniden gündeme geldi. Türkiye’nin uzun süre konuştuğu olay sosyal medyada tekrar tartışma konusu olurken Palu Ailesi olayını ele alan belgeselin yayın tarihi ve platform bilgileri netleşti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Palu Ailesi olayı, yıllar sonra belgesel formatıyla ekranlara taşınıyor. Palu Ailesi belgeselinin ne zaman yayınlanacağı ve hangi platformda izlenebileceği merak konusu oldu.

PALU AİLESİ BELGESELİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Palu Ailesi’ni konu alan “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” belgeselinin 8 Mayıs 2026 tarihinde izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Yapımın yayın tarihi resmi duyuruyla netleşirken, izleyiciler şimdiden geri sayıma başladı.

Türkiye’de uzun süre gündem olan ve televizyon programlarında detaylı şekilde ele alınan olayın belgesel formatına taşınması, özellikle gerçek suç içeriklerine ilgi duyan izleyiciler açısından dikkat çekiyor. Yapımın, olayın bilinmeyen yönlerini de ele alması bekleniyor.

PALU AİLESİ BELGESELİ HANGİ PLATFORMDA YAYINLANACAK?

“Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” belgeseli HBO Max platformunda yayınlanacak. Dijital platform üzerinden izleyiciyle buluşacak yapımın, geniş bir kitleye ulaşması öngörülüyor. Yapımın hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda ilgi görmesi bekleniyor.

PALU AİLESİ OLAYINDA NELER YAŞANDI?

Palu Ailesi olayı, 15 yıl önce Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 35 yaşındaki Meryem Tanhal ve kızı 8 yaşındaki Melike Tanhal'ın kaybolmasıyla başladı. Anne ve kızına yıllar boyunca ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Müge Anlı'da tekrar gündeme geldi. Canlı yayında yürütülen araştırmalar ilerledikçe, olayın arkasında çok daha karmaşık ve ağır suç iddialarının olduğu ortaya çıkmıştı.

Soruşturma sürecinde aile üyeleri ve özellikle damat Tuncer Ustael hakkında ciddi suçlamalar gündeme geldi. İddialar arasında işkence, alıkoyma ve cinayet gibi ağır suçlar yer alırken, olay yargıya taşındı ve sanıklar hakkında çeşitli hapis cezaları verildi.

Palu Ailesi davası, Türkiye’de televizyon ve adli süreçlerin kesiştiği en çarpıcı olaylardan biri olarak hafızalara kazındı. Gerek canlı yayınlarda yapılan açıklamalar gerekse ortaya çıkan yeni bilgiler, kamuoyunda infiale neden oldu.

Belgeselin ise yalnızca olayın kronolojisini değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik boyutlarını da ele alması bekleniyor.

