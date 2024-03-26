Pawel Gil kimdir? Pawel Gil eski hakem mi, görevi nedir?

Eski Hakem Pawel Gil kimdir? | Türkiye Futbol Federasyonu 1 Mart 2024 tarihli MHK eğitim toplantısı videosunu YouTube kanalında yayınladı. Videonun yayınlanmasının ardından hakem kararlarını değerlendiren isimler arasında yer alan Pawel Gil kimdir merak edildi. Peki, Pawel Gil kimdir? İşte Pawel Gil hakkında bilgiler!

Pawel Gil kimdir? TFF tarafından yayınlanan MHK eğitim toplantısı görüntülerinin ardından eski hakem Pawel Gil hakkında merak edilen Pawel Gil kim sorusu gündem oldu.

PAWEL GİL KİMDİR?

Paweł Gil 28 Haziran 1976 doğumlu Polonyalı eski futbol hakemidir.

Paweł Gil, 2009 yılında FIFA hakemi oldu. UEFA Euro 2012 elemeleri ve 2014 Dünya Kupası elemeleri dahil olmak üzere uluslararası müsabakalarda hakem olarak görev yaptı. Ayrıca 2012-13 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2020-21 Polonya Kupası final maçında da hakemlik yaptı.

Gil, VAR'a bağlı olarak UEFA'da göreve başlaması nedeniyle 13 Ağustos 2021’de hakemlik kariyerine son verdi.

PAWEL GİL NEDEN GÜNDEMDE?

MHK Eğitimcisi Hugh Dallas'ın Trendyol Süper Lig'in 27. haftasının ardından hakemlerle çevrim içi yaptığı değerlendirme toplantısının Galatasaray-Bitexen Antalyaspor müsabakasıyla ilgili olan bölümü, izinsiz bir şekilde sosyal medyada yer aldı.

TFF'den söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "MHK'nin düzenli olarak çevrim içi yaptığı iç değerlendirme toplantılarından biri olan, 1 Mart 2024 Cuma tarihli toplantı rutin bir eğitim çalışmasıdır. Kamuoyuna kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantının bazı bölümleri sorumsuz ve kötü niyetli kişilerce bağlamından koparılarak bazı sosyal medya mecralarında yayınlanmış ve kamuoyu yönlendirilmek istenmiştir." denildi.

Toplantının izinsiz paylaşılmasının suç olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki bu toplantılarda haftanın öne çıkan, kritik hakem kararları değerlendirilerek, kararlar üzerinde katılanların yorumları alınıp, emsal olayların tartışılması ile birlikte en uygun sonuca ulaşılması hedeflenmektedir. Kamuya kapalı ve kurum içi yapılan bu toplantıyı izinsiz yayınlamak hukuken suçtur. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türk futbolunun hedef alınarak algı kirliliği oluşturulmak istendiğini ileri süren TFF, toplantının tamamının YouTube hesabında paylaştı.