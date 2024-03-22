Peaky Blinders filminin 2025 yılında çıkması bekleniyor

Peaky Blinders filminin çıkış tarihi ne zaman sorusunun cevabı merak edildi. Peaky Blinders dizisinin filminin geleceğini duyuran dizinin senaristi Steven Knight, filme dair son gelişmeleri açıkladı. Cillian Murphy filmde olacak mı, Tommy Shelby'nin hikayesi filmde devam edecek mi sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, detaylar...

Peaky Blinders filminin çıkış tarihi ne zaman? sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenomen hale gelmiş Peaky Blinders dizisine dair konuşan Steven Knight sete çıkış tarihi hakkında da bilgi verdi. Detaylar haberimizde...

PEAKY BLİNDERS FİLMİNİN ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Eylül 2024'te sete çıkılması planlanan filmin, resmi olmayan bilgilere göre 2025 yılında gösterime gireceği tahmin ediliyor. Film, Shelby ailesinin II. Dünya Savaşı atmosferinde yaşadığı olayları anlatacağı tahmin ediliyor.

CİLLİAN MURPHY PEAKY BLİNDERS FİLMİNDE OLACAK MI?

Dizinin senaristi Steven Knight kısa bir süre önce verdiği röportajda senaryonun son kısımları üzerinde çalıştığını söyledi. Planlarının 2024 yılının ortasında çekimlere başlamak olduğunu söyledi. Dizide Tommy Shelby karakterini canlandıran Cillian Murphy'nin de olacağı öğrenildi. Yapımda hangi olayların geçeceği ise şimdilik gizli tutuluyor.