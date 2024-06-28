Peru'da 7.2 şiddetinde depremin derinliği 56 km olarak ölçüldü

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 10:07 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün sabah saatlerinde Peru'da meydana gelen büyük deprem vatandaşın dikkatini çekerken Peru'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak edildi. Sarsıntı ile uyananlar için tsunami alarmı verilirken 31 Mayıs 2024 depremi de gündeme gelirken deprem bölgesi mi sorusu araştırıldı.