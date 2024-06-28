Peru'da 7.2 şiddetinde depremin derinliği 56 km olarak ölçüldü
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün sabah saatlerinde Peru'da meydana gelen büyük deprem vatandaşın dikkatini çekerken Peru'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde merak edildi. Sarsıntı ile uyananlar için tsunami alarmı verilirken 31 Mayıs 2024 depremi de gündeme gelirken deprem bölgesi mi sorusu araştırıldı.
28 Haziran günü sabahın erken saatlerinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem haberinin ardından ölü, yaralı ve yıkılan bina var mı merak edilmişti. Kıyıdan 400 kilometre uzakta hissedilen sarsıntın detayları...
PERU'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?
28 Haziran günü meydana gelen depremin şiddeti 7.2 olurken derinliği 56 km olarak ölçüldü. Türkiye saati ile 08:36'da olurken Peru'nun güney kıyılarında gerçekleştiği belirlendi. Merkez üssü Atiquipa olurken tsunami uyarısı verildi.
28 HAZİRAN PERU DEPREMİ'NDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?
Atiquipa bölgesinin batısında yerel saatle gece yarısı olan depremin ardından tsunami uyarısı verilirken ilk açıklamalara göre can ve mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi