Pluribus 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri belli oldu
Son zamanlarda en çok konuşulan merakla beklenen yapımlarından Pluribus dizisi, yayın hayatına başladı. Dizinin aksiyon dolu ilk iki bölümün ardından, izleyiciler Pluribus 3.bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri...
Breking Bad ve Better Call Saul gibi televizyon tarihine damga vurmuş yapımların dehası Vince Gilligan'ın uzun süredir merakla beklenen yeni projesi Plurius, nihayet izleyici karşısına çıktı.
Rhea Seehorn’un başrolde yer aldığı ve Karolina Wydra ile Carlos Manuel Vesga’nın eşlik ettiği Pluribus’un merkezinde, dünyayı saran “zorunlu neşe salgınını” durdurabilecek tek kişi olarak görülen Carol Sturka adlı kadının umut dolu mücadelesi ön plana çıkarılıyor.
PLURİBUS 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Pluribus 1. sezon 3. bölüm ile 14 Kasım Cuma gününde altyazılı bir şekilde yayınlanacaktır. Pluribus dizisi, toplam 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla dijital platformdaki yerini aldı.
Pluribus dizisinin bölümleri her hafta Çarşamba günleri Türkiye saati ile 00.01'de (Salı'dan Çarşambaya bağlayan gece) yayınlanmaktadır.
PLURİBUS İLK SEZON BÖLÜMLERİ ÇIKIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU
|Bölüm No
|Yayın Tarihi
|Gün
|Bölüm 1
|05 Kasım 2025
Çarşamba (Yayınlandı)
|Bölüm 2
|12 Kasım 2025
Çarşamba (Yayınlandı)
|Bölüm 3
|19 Kasım 2025
|Çarşamba
|Bölüm 4
|26 Kasım 2025
|Çarşamba
|Bölüm 5
|03 Aralık 2025
|Çarşamba
|Bölüm 6
|10 Aralık 2025
|Çarşamba
|Bölüm 7
|17 Aralık 2025
|Çarşamba
|Bölüm 8 (Sezon Finali)
|24 Aralık 2025
|Çarşamba