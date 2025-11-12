Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Pluribus 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri belli oldu

Pluribus 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Pluribus 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri belli oldu
Bilim Kurgu, Dizi, Bilim Kurgu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda en çok konuşulan merakla beklenen yapımlarından Pluribus dizisi, yayın hayatına başladı. Dizinin aksiyon dolu ilk iki bölümün ardından, izleyiciler Pluribus 3.bölüm ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri...

Breking Bad ve Better Call Saul gibi televizyon tarihine damga vurmuş yapımların dehası Vince Gilligan'ın uzun süredir merakla beklenen yeni projesi Plurius, nihayet izleyici karşısına çıktı.

Rhea Seehorn’un başrolde yer aldığı ve Karolina Wydra ile Carlos Manuel Vesga’nın eşlik ettiği Pluribus’un merkezinde, dünyayı saran “zorunlu neşe salgınını” durdurabilecek tek kişi olarak görülen Carol Sturka adlı kadının umut dolu mücadelesi ön plana çıkarılıyor.

Pluribus 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri belli oldu - 1. Resim

PLURİBUS 3. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK? 

Pluribus 1. sezon 3. bölüm ile 14 Kasım Cuma gününde altyazılı bir şekilde yayınlanacaktır. Pluribus dizisi, toplam 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla dijital platformdaki yerini aldı.

Pluribus dizisinin bölümleri her hafta Çarşamba günleri Türkiye saati ile 00.01'de (Salı'dan Çarşambaya bağlayan gece) yayınlanmaktadır.

Pluribus 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Pluribus ilk sezon bölümleri çıkış tarihleri belli oldu - 2. Resim

PLURİBUS İLK SEZON BÖLÜMLERİ ÇIKIŞ TARİHLERİ BELLİ OLDU

Bölüm NoYayın TarihiGün
Bölüm 105 Kasım 2025
Çarşamba (Yayınlandı)
Bölüm 212 Kasım 2025
Çarşamba (Yayınlandı)
Bölüm 319 Kasım 2025Çarşamba
Bölüm 426 Kasım 2025Çarşamba
Bölüm 503 Aralık 2025Çarşamba
Bölüm 610 Aralık 2025Çarşamba
Bölüm 717 Aralık 2025Çarşamba
Bölüm 8 (Sezon Finali)24 Aralık 2025Çarşamba

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bir at ve eşek eti skandalı daha! Bakanlık sucuk markalarını ifşa etti4 yaşındaki çocuğa 'demans' teşhisi konuldu! "Öğrendiği her şeyi yavaş yavaş unutuyor"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Welcome To Derry 4. bölüm ne zaman? Yeni bölüm çıkış tarihi merak ediliyor - HaberlerWelcome To Derry 4. bölüm ne zaman? Yeni bölüm çıkış tarihi merak ediliyorGreen Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman açıklanacak, 2026 dönemi için başvuru ekranı açıldı mı? - HaberlerGreen Card (Yeşil Kart) başvuruları ne zaman açıklanacak, 2026 dönemi için başvuru ekranı açıldı mı?Taşacak Bu Deniz İlve kimdir? Berna Koraltürk oynadığı diziler ve kariyeri - HaberlerTaşacak Bu Deniz İlve kimdir? Berna Koraltürk oynadığı diziler ve kariyeriTOKİ diğer kategorisine kimler başvurabilir? İşte şartları! - HaberlerTOKİ diğer kategorisine kimler başvurabilir? İşte şartları!Özgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemde - HaberlerÖzgü Namal'ın çocukları kaç yaşında? Kaza sonrası gündemdeC130 kargo uçağı şehit cenazeleri ne zaman? - HaberlerC130 kargo uçağı şehit cenazeleri ne zaman?
Sonraki Haber Yükleniyor...