Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) giriş sınavı sürecinde ön başvurular bugün sona eriyor. Lisans ve önlisans mezunu adayların yoğun başvuru yaptığı alımda başvuru ekranının kapanmasıyla birlikte aday belirleme sürecine geçilecek. Başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçların hangi tarihte açıklanacağını ve bir sonraki aşamada izlenecek takvimi yakından takip ediyor.

POMEM BAŞVURULARI BUGÜN SONA ERİYOR

33. Dönem POMEM kapsamında yapılacak 10 bin polis alımı için ön başvurular, 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 itibariyle sona erecek. Adaylar başvurularını ais.pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle gerçekleştirdi. Başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte sistem başvurulara kapatılacak. Belirtilen saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların başvuru işlemlerini son ana bırakmadan tamamlaması gerekiyor.

POMEM 10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM giriş sınavı aday belirleme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Polis Akademisi Başkanlığı, sonuçlara dair takvimi ilerleyen günlerde resmi internet sitesi üzerinden ilan edecek. Önceki dönemler dikkate alındığında başvuru sonuçlarının başvuruların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar ayrıca sınav ücreti ve sınav merkezlerine ilişkin bilgilendirilecek.

10 BİN POLİS ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

33. Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin öğrenci alımı yapılacak. Kontenjanlar mezuniyet durumu ve cinsiyete göre ayrı ayrı belirlendi. Buna göre lisans mezunları arasından 6.800 erkek ve 1.200 kadın, önlisans mezunları arasından ise 1.700 erkek ve 300 kadın aday alım kapsamına dahil edilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan adaylar polis memuru olarak atanacak.

