Azerbaycan'dan Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Tural Ferecov, 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak için yardım istemiş, yapılan çalışmalar sonucunda kardeşine kısa sürede ulaşılmıştı. Ancak beklenen duygusal buluşma gerçekleşmemiş ve Muhammet Çelik ağabeyiyle görüşmek istemediğini açıklamıştı.

Azerbaycan'dan programa katılan 45 yaşındaki Tural Ferecov, annesinin ve üvey babasının vefatının ardından 28 yıldır haber alamadığı kardeşi Muhammet Çelik'i bulmak için yardım istedi. Elindeki tek çocukluk fotoğrafıyla kardeşini arayan Ferecov'un umutlu bekleyişi kısa sürede sonuç verdi ve Muhammet Çelik'e ulaşıldı. Ancak yıllar sonra gerçekleşmesi beklenen duygusal kavuşma yaşanmadı. Muhammet Çelik, ağabeyi Tural Ferecov'un sosyal medyada tanınmasının ardından kendisiyle iletişim kurmak istediğini düşündüğünü belirterek görüşmek istemediğini ifade etti.

Antrenörlük yaptığını belirten Muhammet Çelik, ağabeyi Turan Bey'in kendisine ulaşmak için programa çıkmasını kabul edilemez buldu. Çelik, "Türkiye'de bir şeyden dolayı popüler oldum, o da bunu duydu. Prim için programa çıktı" diyerek ağabeyini suçladı.



Popülerliğini, Amerikalı bir kadınla olan evliliğine bağlayan Çelik, "Herkes yakın zamanda öğrendi, bu olayla popüler oldum" ifadelerini kullandı.

Prim iddiası gündem oldu... Müge Anlı'ya konu olan Muhammet Çelik olayının ayrıntıları

MÜGE ANLI'DAN SERT YANIT: "ÜNLÜLÜK BÖYLE OLMAZ"

Çelik'in sözlerine tepki gösteren Müge Anlı, "Şöhret dediğiniz şey öyle günlük haberlerle ünlü olmuyor. Ünlülük dediğiniz şey mesela Kadir İnanır ünlüdür, Türkan Şoray ünlüdür. Ünlülük, kendi işinde yıllar boyunca aynı saygınlığı korumaktır. Aynı saygınlığı devam ettirmek sana bir ün getirir. Senin ünlülük dediğin bu mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Müge Anlı, konuşmasının devamında "Yani Amerikalı bir kadınla evlendin diye ünlü mü oldun? Bu olay yüzünden abin seni neden arasın? Senin şöhretinle onun ne ilgisi var?" diyerek, ağabeyini "primcilikle" suçlayan kardeşin tutumunu oldukça anlamsız bulduğunu vurguladı.

Prim iddiası gündem oldu... Müge Anlı'ya konu olan Muhammet Çelik olayının ayrıntıları

TEPKİLERE YANIT VERDİ

Yaşananların ardından sosyal medyada yoğun eleştirilere maruz kalan Muhammet Çelik, Instagram hesabından bir açıklama yayımladı.

Çelik paylaşımında, olayın kamuoyuna yansıdığı gibi tek taraflı değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Detayını bilmediğiniz bir konuya açıklık getirmek istiyorum. İletişim numaram kardeşimde vardı zaten. Ailem ona numarasını veriyorum onunla konuş dedi. Hiç aramadı ve istese beni arayabilirdi. Sosyal medyamı, her şeyimi biliyordu.

Burada kısa bir süre dahilinde fenomen olduğumu belirttim. Yayında bunun dile getirilmemesini, prim ve farklı algılanmasını istemediğimi belirttim ama söylemek zorunda kaldım. İnsanların sizi bilmesi ve tanımasına fenomenlik denir. Bu bir gerçek. İster kalıcı olsun ya da olmasın.

Ben niyetini ve geçmiş hayatta ne yaptığını biliyorum. Yoksa kim kardeşini görmek istemez. Olaya tek açıyla bakmayın. Hâkim olmadığınız bir konu üzerinde yorum yapmayın.

Görüşleriniz için teşekkür ederim.

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