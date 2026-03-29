Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını söyledi. Üşümezsoy, yaptığı uyarıda; "Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor." ifadelerini kullandı. Peki, Simay fayı nerede, hangi iller risk altında?

Kütahya’nın Simav ilçesi, Ege Bölgesi’nde yer alması ve jeolojik yapısı nedeniyle deprem riskiyle öne çıkan bölgeler arasında bulunuyor. Sık sık sismik hareketlilikle gündeme gelen ilçede, özellikle "Simav Fayı" olarak adlandırılan fay hattı yakından izleniyor. Uzmanlar, bölgedeki fay hatlarının aktif yapısına dikkat çekerek, muhtemel risklere karşı düzenli takip ve değerlendirmelerin önemine vurgu yapıyor.

ÜNLÜ PROF. ÜŞÜMEZSOY'UN UYARISI GÜNDEM OLDU

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 1970 Gediz depreminin 56. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya’nın Gediz ilçesinde düzenlenen konferansa katıldı. Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kütahya ve çevresindeki fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy, özellikle Simav fayıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Simav fayının stresini tam olarak boşaltmadığını belirten Üşümezsoy, bu fayın 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Kütahya’daki deprem hareketliliğini "piyano tuşlarına" benzeten Üşümezsoy, asıl riskin Simav, Sındırgı ve Gediz hattında yoğunlaştığını vurguladı. Kütahya merkezin ise konumu itibarıyla daha düşük risk taşıdığını belirtti.



2011 yılında meydana gelen Simav depremine de değinen Üşümezsoy, "5.9 büyüklüğündeki o deprem süreci bitirmedi. Yaklaşık 25-30 kilometre uzunluğundaki fayın tek parça kırılması halinde 6.5 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli bulunuyor. Simav’ın bu fayın üzerine kurulmuş olması riski artırıyor" dedi. Emet ve Yeşildere bölgesinde yaşanan sık sarsıntıların "deprem fırtınası" olarak nitelendirilebileceğini söyleyen Üşümezsoy, sıcak su kaynaklarının fay hareketlerini etkilediğini belirtti. Bu bölgede büyük bir depremden ziyade çok sayıda küçük kırılmanın yaşandığını ifade etti. Gediz’in 1970 yılında meydana gelen büyük depremle enerjisinin büyük kısmını boşalttığını dile getiren Üşümezsoy, Sındırgı’daki fayların parçalı yapısının ise büyük depremleri sınırlayan bir etken olduğunu kaydetti.

BİRİNCİ DERECE DEPREM ALANI

Simav ovası, faylarla sınırlanmış tektonik kökenli bir ovadır. Güneyinde billurlu kayaçların geniş yer tuttuğu Simav dağları, Kuzeyinde billurlu kayaçlar ve granit plütonlarının yüzeylediği Katrancı ve Akdağ kütleleri yükselir. Yaklaşık 820 m yükseklikte, üçgen biçimli bir çöküntü alanı olan ovanın tabanı alüvyonla kaplıdır. Ortasında yer alan sığ Simav gölü kurutulmuştur. Birinci derece deprem alanıdır. 19 Mayıs 2011'de saat 23.15'te 5,9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

SİMAV FAYI HATTI HANGİ ŞEHİRLERİ ETKİLİYOR?

Simav fayı, temel olarak Kütahya'nın Simav ilçesinden başlar ve Manisa, Balıkesir ile Afyonkarahisar illerine doğru uzanır. Batıda Sındırgı-Bigadiç bölgesinden başlayıp doğuya doğru uzanan bu fay, bölgedeki deprem riski yüksek aktif hatlardan biridir.



