Racing-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? İspanya Kral Kupası heyecanı sürüyor!
İspanya Kral Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözleri Racing Santander ile Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverler ''Racing-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap ararken canlı yayın bilgileri de netleşti.
Kral Kupası takviminin önemli eşleşmelerden biri olan Racing Santander-Barcelona maçı Barcelona’nın sahaya süreceği kadro ve deplasmandaki performansıyla büyük merakla bekleniyor. Kupada tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Racing-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?
RACING-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası'nda oynanacak Racing-Barcelona maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak dijital platform üzerinden izlenebilecek.
RACING-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Racing-Barcelona maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.
RACING-BARCELONA MUHTEMEL 11
Racing Santander: Ezkieta, Mantilla, Castro, González, García, Gueye, Puerta, Sangalli, Canales, Vicente, Martín
Barcelona: García, Koundé, Cubarsí, Martín, Balde, Olmo, Eric García, Pedri, Bardghji, Ferran Torres, Rashford