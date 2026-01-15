İspanya Kral Kupası’nda heyecan tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin gözleri Racing Santander ile Barcelona arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Futbolseverler ''Racing-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularına cevap ararken canlı yayın bilgileri de netleşti.

Kral Kupası takviminin önemli eşleşmelerden biri olan Racing Santander-Barcelona maçı Barcelona’nın sahaya süreceği kadro ve deplasmandaki performansıyla büyük merakla bekleniyor. Kupada tek maç eleme usulüyle oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. Peki, Racing-Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?

RACING-BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası'nda oynanacak Racing-Barcelona maçı bu akşam S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak dijital platform üzerinden izlenebilecek.

RACING-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Racing-Barcelona maçı 15 Ocak Perşembe günü saat 23.00’te başlayacak.

RACING-BARCELONA MUHTEMEL 11

Racing Santander: Ezkieta, Mantilla, Castro, González, García, Gueye, Puerta, Sangalli, Canales, Vicente, Martín

Barcelona: García, Koundé, Cubarsí, Martín, Balde, Olmo, Eric García, Pedri, Bardghji, Ferran Torres, Rashford

