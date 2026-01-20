RAM krizi, 2026 yılında teknoloji dünyasının karşı karşıya kalacağı en büyük sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre, bu durum yalnızca sunucu pazarını değil; otomotivden televizyona kadar pek çok sektörü doğrudan etkileyecek. Peki, RAM krizi nedir? RAM krizi nedeniyle Dünya’da yaşanması beklenen olaylar neler?

Küresel ölçekte yaşanan ciddi RAM krizi, yapay zekâ ve tüketici elektroniği şirketlerini giderek azalan tedarik için karşı karşıya getirirken, veri depolamayı mümkün kılan bu gösterişsiz ancak hayati bileşenlerin fiyatları hızla yükseliyor. RAM krizi, özellikle yapay zekâ sunucuları, akıllı telefonlar ve bilgisayar üretiminde tedarik zincirini baskı altına almış durumda.

RAM tedarikinde yaşanan sıkıntılar, aponya’daki elektronik mağazalarının müşterilerin satın alabileceği sabit disk sürücüsü sayısını sınırlamasına yol açtı. Öte yandan Çinli akıllı telefon üreticileri artan maliyetler nedeniyle fiyat artışları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Konuya yakın üç kaynağa göre Microsoft, Google ve ByteDance gibi teknoloji devleri; Micron, Samsung Electronics ve SK Hynix gibi çip üreticilerinden tedarik güvence altına almak için yoğun çaba harcıyor.

RAM KRİZİ NEDİR, NEDEN ARTIYOR?

RAM krizi, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, sunucular ve özellikle yapay zekâ sistemlerinde kullanılan RAM çiplerinin küresel ölçekte yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan tedarik ve fiyat krizini ifade eder.

RAM KRİZİ NEDENLERİ

RAM krizinin arkasında birden fazla temel neden bulunuyor:

Yapay zekâ patlaması:

Yapay zekâ sunucuları ve veri merkezleri, çok yüksek kapasiteli ve hızlı RAM’lere ihtiyaç duyuyor. Bu da küresel RAM talebini rekor seviyelere taşıdı.

Sınırlı üretici sayısı:

Dünya genelinde RAM üretiminin büyük bölümü Samsung, SK Hynix ve Micron gibi birkaç dev şirketin elinde. Üretim kapasitesinin hızlı artırılamaması krizi derinleştiriyor.

Tüketici elektroniği talebi:

Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve oyun cihazlarında daha fazla RAM kullanılması, arz-talep dengesini bozdu.

Üretim ve yatırım tercihlerinin değişmesi:

Bellek üreticilerinin bir kısmı kapasiteyi, daha kârlı olan yapay zekâ odaklı bellek çözümlerine kaydırdı.

RAM KRİZİ İLE DÜNYA'DA YAŞANMASI BEKLENEN GELİŞMELER

— Kısa bir süre içinde fiyatların en az 2 katına çıkması ve bir daha düşmemesi bekleniyor.

— Otomobil üretiminde gecikmeler yaşanması bekleniyor.

— Akıllı telefon, televizyon, beyaz eşya, bilgisayar gibi birçok teknolojik ürünün fiyatlarının artması bekleniyor.

— Bu yıl üretilecek tüm RAM’lerin %70’inin veri merkezlerine gitmesi bekleniyor.

— Ekran kartı üreticileri, satılmayan eski modellerini yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

