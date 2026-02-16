19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesinde, çalışma hayatına ilişkin pek çok konu yeniden kamuoyunun gündemine taşındı. Peki, oruç tutan işçi erken çıkabilir mi, izin kullanabilir mi?

Perşembe günü başlayacak Ramazan ayı öncesi çalışanların hakları ve işverenlerin yükümlülükleri bir kez daha gündeme geldi. Özellikle oruç tutan işçinin bu süreçte izin kullanmasının önünde bir engel olup olmadığı merak ediliyor.

ORUÇ TUTAN İŞÇİ YILLIK İZİN KULLANABİLİR Mİ?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen CNN Türk'te yaptığı açıklamada yıllık izin ve mesai süresiyle ilgili soru işaretlerine açıklık getirdi.

Ramazan ayında çalışan hakları! Oruç tutan işçi erken çıkabilir mi, izin kullanabilir mi?

Elmen açıklamalarında; "Birikmiş izni olanların izin kullanmasında yasal bir engel yok. Ramazan ayı kimse izin alamaz diye bir ibare yok. Ramazan ayı diye de izin alabilir diye bir ibare de yok. İş hukuna da bağlamamız lazım. İşveren bu talebe engel koyamaz. Ancak iş işleyişiyle alakalı bir sorun olduğunu farz edelim. Örneğin kişi üretimle alakalı orta bir mekanızmada bulunan birey diyelim. Tam Ramazan ayında izin almak istedi. İşçi ve işverenin görüşüp karar vermesi gerekiyor. İşin yürümesiyle ilgili çatışmalar olabiliyor. Doğal prosedüre baktığımızda hiçbir işveren Ramazan ayına genel bir iş planı koymaz. Genelde Ramazan boş bırakılır. İzin kapsamında hukuk dışında, işçi ve işveren alakalı bir sürecimiz oluşuyor."ifadelerine yer verdi.



Ramazan ayında çalışan hakları! Oruç tutan işçi erken çıkabilir mi, izin kullanabilir mi?

İŞÇİ MESAİYİ ERKEN BIRAKABİLİR Mİ?

Ramazan ayı boyunca oruç tutan personelin çalışma sürelerinde, işçi ile işverenin karşılıklı anlaşması doğrultusunda değişiklik yapılabilmesi mümkün olabiliyor. Erken çıkma konusuna da değinen Elmen; " Ben öğlen saatinde işimin tamamını halledeyim, 2 saat erken çıkayım dendiğinde kabul ediyorlar. İbadet aylarında hiç kimse birbiriyle sorun yaşamıyor. " dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası