Rezan Epözdemir kimdir, ne ile suçlanıyor? Ünlü avukat adliyeye sevk edildi

Avukat Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla geçtiğimiz günlerde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Epözdemir’in pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit konulurken, Londra’ya gitmeye hazırlandığı öğrenilmişti. Hakkındaki suçlamadan son durumuna kadar merak konusu olmuştu. Türkiye'nin yakından takip ettiği konuda yeni bir gelime yaşandı. Ünlü avukat adliyeye sevk edildi. Peki Rezan Epözdemir ne ile suçlanıyor? İşte detaylar...

REZAN EPÖZDEMİR NE İLE SUÇLANIYOR?

Epözdemir, rüşvet, siyasi ve askeri casusluk ile FETÖ'ye yardımla suçlanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti;

"Cumhuriyet başsavcılığımızca iki ayrı soruşturma dosyası kapsamında Rüşvet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan EPÖZDEMİR, iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Rezan Epözdemir 24 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini ikincilikle bitirdi.

HUKUKİ KARİYERİ VE UZMANLIKLARI

Rezan Epözdemir, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olup, daha sonra ceza hukuku alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerine başladı. Epözdemir özellikle ceza davaları ve toplumu derinden etkileyen konularda savunmalar yapmış ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda görev aldı.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ ÜYESİ

"Taraf Ehliyeti", "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" ve "Haksız Tahrik" isimli üç adet kitabı ve gazete ve dergilerde onlarca bilimsel makalesi yayımlandı. 2007 yılında Analiz Hukuk Bürosu'nu kurdu. 16158 sicil numaralı Galatasaray Spor Kulübü üyesi oldu.

2021 Galatasaray SK başkanlık seçiminde Burak Elmas'ın listesinde yer aldı. Elmas seçimi kazandıktan sonra Galatasaray SK Başkan Yardımcısı oldu. 02.08.2021 tarihinde ise Galatasaray Sportif A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili oldu.

TEMSİL ETTİĞİ DAVALARLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Epözdemir’in en çok bilinen davalarından biri, 2009 yılında Münevver Karabulut’un vahşice öldürülmesi üzerine ailesini temsil ettiği davadır. Bu dava, Türkiye’de geniş bir yankı uyandırmış ve hukuki süreç uzun yıllar boyunca devam etmiştir. Cem Garipoğlu’nun tutuklanması ve ardından cezaevinde intihar etmesi gibi olaylar, davanın kamuoyu nezdinde önemini daha da artırmıştır. Rezan Epözdemir, bu dava boyunca ailenin avukatı olarak, adaletin tecellisi için verdiği mücadele ile tanınmıştır. Ayrıca, Muğla’da, katil Cemal Metin Avcı tarafından vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin davasının da aile avukatlığını yapmıştır.