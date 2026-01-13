İtalya Kupası’nda heyecan son 16 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Roma ile Torino karşı karşıya geliyor. Çeyrek finale yükselmek isteyen iki ekip, 13 Ocak 2026 Salı akşamı sahaya çıkacak. Futbolseverler ise ''Roma-Torino maçı hangi kanalda, nerede izlenir?'' sorularının cevaplarını arıyor. İşte İtalya Kupası şifresiz canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

Roma-Torino maçı hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken canlı yayın bilgileri de belli oldu! İtalya Kupası’nda çeyrek finalistler netleşmeye devam ederken, Juventus, Atalanta, Napoli, İnter, Bologna ve Lazio adını son 8 takım arasına yazdırdı. Başkent temsilcisi Roma, bu sezon kupadaki ilk sınavına çıkacak.

Serie A’da zirve yarışının içinde yer alan sarı kırmızılı ekip, ligdeki istikrarlı performansını kupaya da taşımayı hedefliyor. Torino ise İtalya Kupası’na ön turlardan başlayarak son 16’ya kadar yükseldi. Bordo beyazlılar, turnuva yolculuğunda önce Modena’yı, ardından Pisa’yı eleyerek Roma ile eşleşti.

Roma-Torino maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İtalya Kupası şifresiz canlı yayın bilgileri

ROMA-TORINO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

İtalya Kupası son 16 turunda oynanacak Roma-Torino karşılaşması bu akşam TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden TRT SPOR’dan ya da kanalın resmi dijital platformları aracılığıyla takip edebilecek.

Roma-Torino maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İtalya Kupası şifresiz canlı yayın bilgileri

ROMA-TORINO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Roma ile Torino arasında oynanacak İtalya Kupası mücadelesi şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma TRT SPOR üzerinden abonelik gerektirmeden izlenebilecek.

Roma-Torino maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İtalya Kupası şifresiz canlı yayın bilgileri

ROMA-TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma-Torino maçı 13 Ocak 2026 Salı günü oynanacak. İtalya Kupası son 16 turu kapsamında oynanacak karşılaşmanın başlama saati 23.00 olacak.

Roma-Torino maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İtalya Kupası şifresiz canlı yayın bilgileri

ROMA-TORINO MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Roma: Svilar, Ghilardi, Ndicka, Hermoso, Zeki Çelik, Pisilli, Cristante, Wesley, Soulé, Dybala, El Shaarawy

Torino: Paleari, Ismajli, Maripan, Coco, Lazaro, Vlasic, Emirhan İlkhan, Casadei, Aboukhlal, Simeone, Adams

Haberle İlgili Daha Fazlası