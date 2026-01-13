SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'un İstanbulspor maçı kamp kadrosu: 8 eksik var
Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Bordo-mavili ekipte 8 oyuncu, kadroda yer almadı.
Trabzonspor, İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci hafta maçının kamp kadrosunu açıkladı.
- Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Oleksandr Zubkov, Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu kadroda yer almadı.
- Chibuike Nwaiwu, Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem, kadroya dahil edildi.
- Maç 14 Ocak Çarşamba günü saat 18.00'de Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2'nci haftasında Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ile 14 Ocak Çarşamba günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından açıklanan 20 kişilik kamp kadrosunda; Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Rayyan Baniya, Okay Yokuşlu, Edin Visca, Oleksandr Zubkov, Christ Inao Oulai ve Paul Onuachu yer almadı.
Yeni transfer Chibuike Nwaiwu'nun yanı sıra alt yapıdan Ahmet Berat Tekke, Yakuphan Sarıalioğlu ve Oğuzhan Ertem, kadroya dahil edildi.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Demirkıran yönetecek.
