Trabzonspor sol bek için İngiliz oyuncuya odaklandı. Sheffield United’da ter döken ve fazla süre alamadığı için sıkıntılı olan 24 yaşındaki oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor. Fırtına, onun için 5 milyon sterlini gözden çıkardı.

Devre arası transfer döneminde şu ana kadar bir takviye yapan Trabzonspor sol bek konusunda da hareketli. Bordo mavililerin gündemindeki isim ise Sheffield United’ın 24 yaşındaki İngiliz oyuncusu Harrison Burrows. Sky Sports’un haberine göre bordo mavili yönetim, bu transfer için 5 milyon sterlini gözden çıkarmış durumda. Ki oyuncu da formayı Sam McCallum’a kaptırmanın üzüntüsü içerisinde. Yedek kalmak istemeyen oyuncu yeni bir maceraya hazır.

HOCASINDAN AÇIKLAMA...

Trabzonspor’un teklifi hakkında düşünceleri sorulan Sheffield United Teknik Direktörü Chris Wilder, bu konuda yönetimden kimsenin şu ana kadar kendisine bilgi vermediğini söyledi. Elindeki kadroyu korumak istediğini belirten Wilder ancak yönetimin böyle bir karar alması durumunda yapacağı bir şey olmayacağının altını çizdi. Güncel piyasa değeri 12 milyon avro olan Harrison Burrows’un kulübüyle 2028 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

1 GOL, 2 ASİST

Burrows, bu sezon 25 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

