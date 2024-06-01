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Roma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Roma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi
Jose Mourinho, Fenerbahçe, Teknik Direktör, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışı başlamıştı. Futbol dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Jose Mourinho ile anlaşılmasının ardından Roma'da maaşı ne kadardı, Fenerbahçe'de ne kadar alacak merak edildi.

Teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığının bildirilmesiyle beraber ne kadar kazanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün çalıştırdığı takımlar...

FB, Jose Mourinho ile görüştüklerini KAP'a bildirirken "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.

Roma'yı çalıştıran isim, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu alırken Roma'da net 8 milyon Euro kazanıyordu. Sarı lacivertli ekipte Mourinho’nun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro olması beklenirken ekibiyle beraber toplamda 13-14 milyon Euro olacağı iddia edilirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Roma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi - 1. Resim

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu ise vergiler dahil 22-23 milyon euro yıllık maliyeti olacağını söylerken Türkiye'de en pahalı sözleşmenin gerçekleşeceği iddia edilenler arasında yer aldı.

Teknik direktörün aldığı kupalar:

Porto (6 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004

UEFA Avrupa Ligi (1): 2003

Primeira Liga (2): 2003, 2004

Taça de Portugal (1): 2003

Supertaça (1): 2003

Roma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi - 2. Resim

Chelsea (8 Kupa)

Premier League (3): 2005, 2006, 2015

FA Cup (1): 2007

EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015

FA Community Shield (1): 2005

UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013

Inter (5 Kupa)

UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010

Serie A (2): 2009, 2010

Coppa Italia (1): 2010

Supercoppa (1): 2008

Roma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi - 3. Resim

Real Madrid (3 Kupa)

La Liga (1): 2012

Copa del Rey (1): 2011

Supercopa (1): 2012

Copa del Rey İkinciliği (1): 2013

Manchester United (3 Kupa)

FA Community Shield (1): 2016

EFL Cup (1): 2017

UEFA Avrupa Ligi (1): 2017

FA Cup İkinciliği (1): 2017-18

UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017

Roma (1 Kupa)

UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022

UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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