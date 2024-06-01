Roma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışı başlamıştı. Futbol dünyasının başarılı isimlerinden biri olan Jose Mourinho ile anlaşılmasının ardından Roma'da maaşı ne kadardı, Fenerbahçe'de ne kadar alacak merak edildi.
Teknik direktörlük görevi için Jose Mourinho ile görüşmelere başlandığının bildirilmesiyle beraber ne kadar kazanacağı merak konusu oldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün çalıştırdığı takımlar...
FB, Jose Mourinho ile görüştüklerini KAP'a bildirirken "Teknik direktörlük görevi için Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile görüşmelere başlanmıştır" açıklamasını yaptı.
Roma'yı çalıştıran isim, UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu alırken Roma'da net 8 milyon Euro kazanıyordu. Sarı lacivertli ekipte Mourinho’nun yıllık maliyetinin yaklaşık 10 milyon Euro olması beklenirken ekibiyle beraber toplamda 13-14 milyon Euro olacağı iddia edilirken henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu ise vergiler dahil 22-23 milyon euro yıllık maliyeti olacağını söylerken Türkiye'de en pahalı sözleşmenin gerçekleşeceği iddia edilenler arasında yer aldı.
Teknik direktörün aldığı kupalar:
Porto (6 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2004
UEFA Avrupa Ligi (1): 2003
Primeira Liga (2): 2003, 2004
Taça de Portugal (1): 2003
Supertaça (1): 2003
Chelsea (8 Kupa)
Premier League (3): 2005, 2006, 2015
FA Cup (1): 2007
EFL Cup (3): 2005, 2007, 2015
FA Community Shield (1): 2005
UEFA Süper Kupası İkinciliği (1): 2013
Inter (5 Kupa)
UEFA Şampiyonlar Ligi (1): 2010
Serie A (2): 2009, 2010
Coppa Italia (1): 2010
Supercoppa (1): 2008
Real Madrid (3 Kupa)
La Liga (1): 2012
Copa del Rey (1): 2011
Supercopa (1): 2012
Copa del Rey İkinciliği (1): 2013
Manchester United (3 Kupa)
FA Community Shield (1): 2016
EFL Cup (1): 2017
UEFA Avrupa Ligi (1): 2017
FA Cup İkinciliği (1): 2017-18
UEFA Super Kupası İkiciliği (1): 2017
Roma (1 Kupa)
UEFA Avrupa Konferans Ligi (1): 2022
UEFA Avrupa Ligi İkinciliği (1): 2022-23
Kaynak: Türkiye Gazetesi