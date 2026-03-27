Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı “İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası” süreciyle ilgili gelişmeler adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Tercih işlemlerinin geçtiğimiz günlerde başlamasının ardından, başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini kura takvimine çevirdi. Peki, ilk defa ve yeniden atama kurası atamaları ne zaman?

2026 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası takvimi yayınlandı. 16 Mart'ta başlayan atama tercih süreci 25 Mart 2026 tarihinde sona erdi. Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler, kura sonuçlarının ilan tarihleri dikkate alınarak bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklar. Peki, ilk defa ve yeniden atama kurası ne zaman gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığı atama kurası takvimi 2026... İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası atamaları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN?

Kura, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü çekilecek. Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.

ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adaylar, atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecek veya elden teslim edeceklerdir.

a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe

b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır)

c) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği görevini yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)

d) Vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)

e) Mal bildirim formu

f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli (Bu belgeyi temin edemeyenler bu belge yerine e-devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-hitap-hizmetdokumu internet adresinden temin edecekleri “Hitap Hizmet Dökümü” belgesini)

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge. (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.

Haberle İlgili Daha Fazlası