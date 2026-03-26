Muğla'nın Menteşe ilçesinde, dron destekli denetim sırasında park halindeki motosikletine ehliyeti ve vizesi olmadığı gerekçesiyle 203 bin 965 TL ceza kesilen bir vatandaş, duruma isyan ederek motosikletini ateşe verdi. 50 bin lira civarındaki motosikletinin değerinin dört katı tutarındaki cezayı "araba parası" olarak niteleyen vatandaş, mağdur olduğunu belirterek hukuki yollara başvuracağını söyledi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde oturan Mehmet Öztürk, alışveriş merkezi önünde sabit duran motosikletine ehliyet ve vizesi olmadığı için 203 bin 965 TL ceza kesildi. Trafik cezası yiyen vatandaş duruma tepki göstererek motorunu ateşe verdi.

PARK HALİNDE İKEN 203 BİN LİRA CEZA YEDİ

Motoruna park halinde iken 203 bin 965 TL trafik cezası yiyen vatandaş araba parasına ceza yediğini belirterek, "Durduğu yerde motoruma 203 bin 965 lira ceza yedim. Motorun üstünde yakalanmadım, ya da çevirmeye girmedim, herhangi bir olay anında giriş yaptığım bir yer yok. Drondan izleme ile motorla park ettiğim halde geldi polisler arkamdan, ehliyetim olmadığı için 203 bin lira ceza yazdı. Asgari ücret çalışan birisiyim. Bu cezayı ödemem için en az bir sene geçmesi gerekiyor. Sonuçta evliyim, torun sahibiyim. Evimi bakmak zorundayım. Ama bu şekildeyken bu ceza yedim. İtiraz ediyorum." dedi.

"BENİM MOTOSİKLETİM 50 BİN LİRA!"

Öztürk, "Benim kullanmış olduğum motorun maliyeti, sıfırını almış olsak bugün 50 bin lira. Ama yediğim ceza 204 bin lira! Onun için gerekenlerin yapılmasını istiyorum. İtirazlarımın arkasında duracağım. Bunalıma girdim, nasıl ödeyeceğim ben bu cezayı? İki tane çocuk besliyorum. İki tane de torunum var. Bakmakla yükümlü olduğum bir evim var. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Hani elektriğim, suyum, doğal gazım, telefonum, yani şahsi giderlerim..." ifadelerini kullandı.

Trafik cezası yiyen Mehmet Öztürk, duruma tepki göstererek motorunu ateşe verdi.

"ARABA PARASINA CEZA ÖDEYECEĞİM"

Mağdur olduğunu belirten Öztürk, "Şu anda en basit bir araba almaya kalksam bu para! Araba parasına ceza ödeyeceğim. Bir de ödemezsem faiz üstüne faiz binecek, sonra icra gelecek. Bu şekilde devam edip gideceğiz diye düşünüyorum." dedi.

