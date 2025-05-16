Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu!

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yapılacak 3 bin 658 sürekli işçi alımı başvuru süreci tamamlandı. Başvuruların ardından gözler kura çekimi tarihine çevrildi. 

Sağlık Bakanlığı'nın 3 bin 658 kişilik sürekli işçi alımı başvuruları, 5 Mayıs 2025 tarihinde başladı ve 9 Mayıs 2025 itibarıyla sona erdi. Başvurular, Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden alındı.

Güvenlik görevlisi, aşçı, temizlik personeli ve klinik destek elemanı kadroları için yapılacak alımın kura çekimi ve nihai aday listesiyle ilgili merak edilen detaylar netleşti.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Başvuruların tamamlanmasının ardından kura çekimi takvimi de belli oldu. Bakanlık tarafından yayımlanan kılavuza göre, 3 bin 658 işçi alımına ilişkin kura çekimi 27 Mayıs 2025 Salı günü noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin 30 Mayıs 2025 Cuma günü tamamlanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu! - 1. Resim

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının, çekilişlerin tamamlanmasının ardından aynı hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR’un resmi internet siteleri üzerinden duyurulacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu! - 2. Resim

KAZANAN ADAYLAR NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK?

Kurada ismi çıkan adaylar, belge teslimi ve güvenlik soruşturmasının ardından Kurban Bayramı sonrasında görevlerine başlayacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu! - 3. Resim

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı şu kadrolarda gerçekleştirilecek:

Temizlik görevlisi

Klinik destek elemanı

Güvenlik görevlisi (silahsız)

Aşçı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin 658 işçi alımı kura tarihi belli oldu! - 4. Resim

ALIMLAR HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Toplam 3.658 kişilik işçi alımı, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Diyarbakır gibi büyük şehirlerin yanı sıra tüm Anadolu illerinde alım yapılacak. İl bazlı kontenjanlar, Sağlık Bakanlığı'nın ilan listesinde yayımlandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkan Şoray'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı: "Derin üzüntü içerisindeyim"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güzide Duran'ın eşi kim, neden boşanıyorlar? Uzun süreli evlilikte sürpriz kriz - HaberlerGüzide Duran'ın eşi kim, neden boşanıyorlar? Uzun süreli evlilikte sürpriz krizHull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumu - HaberlerHull City küme düştü mü, ligde kaldı mı? Acun Ilıcalı'nın takımı lig durumuKolo Muani kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe, Kolo Muani transferi ile rekor kıracak! - HaberlerKolo Muani kimdir, kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Fenerbahçe, Kolo Muani transferi ile rekor kıracak!16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi... - Haberler16 Mayıs 2025 Perşembe televizyonda neler var? TRT 1, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TV8, NOW TV kanal yayın akışı listesi...AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2025 - HaberlerAÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 202518-24 Mayıs Müzeler Haftası 2025! Hangi müzeler ücretsiz? - Haberler18-24 Mayıs Müzeler Haftası 2025! Hangi müzeler ücretsiz?
Sonraki Haber Yükleniyor...