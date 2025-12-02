Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu, Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor ve Gençlerbirliği’ni karşı karşıya getiriyor. Sakaryaspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda araştırmaya başlayan futbolseverler ekran başında geri sayıma başladı!

Yeşil-siyahlı ekip son haftalarda 1. Lig’de istediği sonuçları alamazken taraftarı önünde oynayacağı kritik maçta yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise Süper Lig’deki son performansıyla dikkat çekti. Volkan Demirel yönetimindeki kırmızı-siyahlılar son 5 karşılaşmada sadece 1 kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Peki, Sakaryaspor – Gençlerbirliği maçı ne zaman, hangi kanalda?

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda oynanacak Sakaryaspor-Gençlerbirliği mücadelesi, Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşecek. Taraftarlar karşılaşmayı A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sakaryaspor ile Gençlerbirliği arasındaki kritik kupa maçı 2 Aralık Salı günü saat 20.30’da başlayacak. Her iki takımın da turu geçme hedefiyle sahaya çıkacak.

SAKARYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Maçın hakemliğini Emre Kargın yapacak. Yardımcı hakemler Kadir Akıllı ve Onur Gülter olurken, dördüncü hakem olarak Mehmet Terece görev yapacak.

