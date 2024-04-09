Samsun Çarşamba, Ayvacık, Salıpazarı ilçelerinde bayram namazı 06.33'te kılınacak

Samsun'un Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camilere akın edecekler. Bu yılki bayram namazı vakti bazı ilçeler arasında belirli bir uyum içinde gerçekleşecek. Samsun Çarşamba bayram namazı ne zaman? Salıpazarı ve Ayvacık bayram namazı saat kaçta? İşte detaylar...

Bayram sevinci ve coşkusu ile beraber sabahları kılınan bayram namazı tüm Müslümanları da bir araya getiriyor. Samsun'un Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerindeki camiler, bayram namazı öncesinde gerekli hazırlıkları tamamlamak için titizlikle çalışıyor. Temizlik, düzenleme ve gerekli önlemlerin alınmasıyla birlikte, ibadet edenler için en iyi koşulların sağlanması hedefleniyor.

SAMSUN ÇARŞAMBA AYVACIK SALIPAZARI BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı ilçelerinde bayram namazı 06.33'te kılınacak.

Bayram namazı vaktinin belirlenmesiyle birlikte, ilçe sakinleri ve cemaatler, bu manevi atmosferi en iyi şekilde değerlendirmek için bir araya gelecekler. İbadetin ardından, bayramın getirdiği sevinç ve huzuru paylaşacak olan Müslümanlar, birlik ve dayanışma içinde bayramlarını kutlayacaklar.

BAYRAM NAMAZI NEDİR?

Ramazan ve kurban bayramının en önemli ibadetlerinden biri olan bayram namazı Müslümanların bir araya gelerek Allah'a ibadet ettiği kutsal bir zaman dilimidir.

Bayram Namazı her iki bayramın birinci günü güneşin doğmasından sonra kılınan iki rekâtlık olan farz namazdır. Bu namaz camilerde veya açık alanlarda cemaatle eda edilir. Bayram namazının kılınmasıyla birlikte Müslümanlar bayramlarını tüm sevdikleri ile beraber geçirerek ziyaretlerde bulunur.



Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Samsun ilinde 06.45 saatinde kılınacak.

