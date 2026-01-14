Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda heyecan ikinci hafta karşılaşmalarıyla devam ederken, futbolseverlerin gözü İzmir’de oynanacak Aliağa - Samsunspor mücadelesine çevrildi. Grup sıralamasını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi maçın şifresiz yayın bilgileri, başlama saati ve detayları araştırılıyor. Peki, Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Türkiye Kupası’nda ilk kez grup aşamasında yer alan Aliağa Futbol A.Ş., güçlü rakibi Samsunspor karşısında sürpriz bir sonuç alarak gruptaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. İlk haftada Eyüpspor’u mağlup ederek avantaj yakalayan Karadeniz temsilcisi ise İzmir deplasmanından da puan ya da puanlarla dönerek zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Karşılaşmaya saatler kala maçın ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. haftasında oynanacak Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor karşılaşması, futbolseverler tarafından A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, A Spor’un uydu yayınına ek olarak kanalın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de maçı anlık olarak takip edebilecek.

ALİAĞA - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aliağa Futbol A.Ş.-Samsunspor maçı, 14 Ocak 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nun 2. hafta mücadelesi olan karşılaşma, İzmir’de bulunan Aliağa Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Müsabaka saat 13.00’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Melih Aldemir yönetecek. Ev sahibi ekip Aliağa FK, taraftar desteğini arkasına alarak Süper Lig temsilcisi Samsunspor karşısında ses getirecek bir sonuç almayı amaçlıyor. Samsunspor ise yoğun fikstür ve sakatlıklara rağmen grupta 2’de 2 yaparak liderlik hedefini sürdürmek istiyor.

