Çankırı'da beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik (37), sanal kumar bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybetti. Çelik'in hayatına sona vermeden önce bir video çektiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, ailesine ait 4-5 evi ve nakit parayı kumarda kaybettiğini söyleyen Çelik, içine düştüğü çaresizliğin içinden çıkamadığını dile getirdi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde ikameden eden Şafak Çelik, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Beden eğitimi öğretmeni olan ancak psikolojik sorunları nedeniyle bir süredir görevini yapmayan Şafak Çelik'in intihar nedenini açıkladığı bir video ortaya çıktı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, genç öğretmen kumar bağımlılığı nedeniyle büyük kayıplar yaşadığını aktardı.

"AİLEMİN EVLERİNİ KUMARDA KAYBETTİM" Beden eğitimi ve antrenörlük yapan Çelik, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir çalışmıyorum, psikolojik sorunlarım nedeniyle. Ailemin her şeyini yedim, belki 4 belki 5 ev. Bir sürü nakit para yedim. Ailem benim için şehir değiştirdi. Kumardan kurtulamadım, burada bir evimiz vardı onu sattık. Onun parası annemin hesabında biliniyor, ben o parayı 10 gün içerisinde yedim. Nasıl oldu, nasıl bitti bilmiyorum. Sanki ben değildim, başka birisiydi. Umudum olmazsa, bir şeyler geri gelmezse hayatıma son vermeyi düşünüyorum. Hayatlarını nasıl idam ettirecekler bilmiyorum. Beni sevenler, yardımsever iş insanları yardımcı olursa, iki göz bir ev alırsa çok mutlu olurum. Hayatımın son anlarında size yardımcı olmayı çok isterdim. O para bulunsa bile ben sizin yüzünüze bakamam. Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun. "



SANAL KUMAR BAĞIMLILIĞI NASIL YAYGINLAŞTI? Oyunlaştırma stratejileri, genç bireylerin kumara olan ilgisini pekiştiren önemli bir araç haline geldi. Dijital oyunlar, özellikle çocuklar ve gençlerin sanal kumara yönlendirilmesinde etkili bir rol oynuyor. Medya Stratejisti Dr. Muhammed Ersin Toy, sanal kumar bağımlılığının nasıl ortaya çıktığını ve bu bağımlılığın engellenmesi için atılabilecek adımları AA Analiz için kaleme almıştı:





Dijitalleşme ve internet teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler, kumarın dijital ortama taşınmasına ve sanal kumar bağımlılığının çağdaş toplumlarda önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) kumar bağımlılığını beynin ödül mekanizmasını etkileyen davranışsal bağımlılıklar kategorisinde değerlendirilen bir bozukluk olarak tanımlıyor. Bu tür bağımlılıklar, beynin dopamin sistemi üzerinde etkili olup bireylerin kumar oynama dürtüsünü kontrol etmelerini zorlaştırıyor. Özellikle çocuklar ve gençler gibi savunmasız gruplar, bu bağımlılıktan derin bir şekilde etkileniyor. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi sonuçlar doğuruyor. Sanal kumarın dijital platformlar aracılığıyla kolay erişilebilir hale gelmesi sadece maddi kayıplara değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal sorunlara da yol açıyor. Türkiye’de internet erişiminin yaygınlaşması ve akıllı cihaz kullanımının artması, sanal kumar bağımlılığı riskini daha da artırdı. Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’deki gençlerin yüzde 80’i sanal kumar platformlarıyla karşılaştı. Bu oran, özellikle çocuklar ve gençler arasında sanal kumar bağımlılığının hızla yayıldığını gösteriyor. Dijital ortamda genç bireylerin korunmasına yönelik yasal düzenlemelere rağmen, bu yaş grubu hala kumar reklamlarının ve oyunlaştırma stratejilerinin etkisi altında kalıyor.

YAPAY ZEKA BAĞIMLILIĞA TEŞVİK EDİYOR Teknolojik gelişmeler, sanal kumar bağımlılığının yaygınlaşmasında en önemli faktörlerden biridir. Özellikle mobil cihazlar ve sosyal medya platformları, çocukların ve gençlerin sanal kumara erişimini kolaylaştırdı ve bu da bağımlılık riskini artırdı. Kullanıcıların birkaç tıklamayla anında kumar oynama fırsatına sahip olmaları, bağımlılığı pekiştiren unsurlar arasında yer alıyor. Yapay zeka tabanlı algoritmalar, kullanıcıların oyun oynama alışkanlıklarını analiz ederek kişiselleştirilmiş kumar önerileri sunuyor. Bu algoritmalar, kullanıcıların daha önce oynadıkları oyunlar, yaptıkları bahisler ve harcadıkları süre gibi verileri toplayarak bireysel profiller oluşturuyor. Kullanıcıların ilgisini çeken oyunların öne çıkarılması da bağımlılık döngüsünü güçlendiriyor. Yapay zeka, kazanç ve kayıp döngüsünü yönetmek için kullanıcılara küçük kazançlar sunarak, onların sürekli bir ödül beklentisi içinde kalmalarını sağlıyor. Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ise kumar deneyimini daha cazip ve gerçekçi hale getirerek, bireylerin kendilerini fiziksel bir kumarhanede oynuyormuş gibi hissetmelerine olanak tanıyor. VR teknolojisi, bireylerde duygusal ve psikolojik bir bağlanmaya neden olarak, kumar oynama alışkanlığını daha da pekiştiriyor.

