Galatasaray’ın Trabzonspor deplasmanına gittiği kritik mücadele öncesinde kadro tercihleri ve eksik oyuncular gündemin odağına yerleşti. Özellikle Leroy Sane’nin ilk 11'de yer almaması, karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

SANE NEDEN YOK?

Galatasaray’da Leroy Sane’nin Trabzonspor maçında kart cezası nedeniyle forma giyemiyor. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Bu nedenle teknik direktör Okan Buruk, Sane’yi Trabzonspor deplasmanı kadrosuna dahil edemedi.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'lER

Trabzonspor: Onana, Mustafa, Pina, Savic, Nwaiwu, Folcarelli, Ozan, Augusto, Zubkov, Nwakaeme, Onuachu.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Lang, Barış, Icardi.

