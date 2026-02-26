“Sevdiğim Sensin” dizisinin yeni bölümüyle birlikte karakterleri de merak ediliyor. Özellikle Civan rolüne hayat veren Barış Baktaş’ın hayatı ve kariyerine ilişkin detaylar merak konusu oldu. Genç oyuncunun hem ekran önü performansı hem de müzik kariyeri dikkat çekiyor.

NOW ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde yaşanan gelişmeler ve karakterlerin hikayesi oyuncu kadrosunu da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Civan rolüyle öne çıkan Barış Baktaş’ın hem oyunculuk geçmişi hem de yer aldığı projeler izleyicilerin yakın takibine girdi.

Civan, Dicle'nin abisidir. Hayat boyu abisi Ferman'ın gölgesinde hareket etmiş, kendi kararlarını almak yerine boyun eğmiştir. Abisinin aksine, vicdanını tamamen kaybetmemiştir. Dicle’nin yaşadıklarına tanık oldukça kendi yolunu sorgular. Peki, Sevdiğim Sensin'in Civan'ı Barış Baktaş kimdir?

Sevdiğim Sensinin Civanı Barış Baktaş kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri

BARIŞ BAKTAŞ KİMDİR?

12 Şubat 1997’de Batman’da dünyaya gelen Barış Baktaş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Bölümü mezunudur. Üniversite yıllarında oyunculuğa yönelen Baktaş, uzun süre özel eğitmenlerden kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Bunun yanı sıra at binme, kılıç kullanma ve aksiyon sahneleri için dövüş teknikleri üzerine eğitimler alarak fiziksel performans gerektiren roller için de kendini geliştirdi.

Sevdiğim Sensinin Civanı Barış Baktaş kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri

Sanat hayatına tiyatro ile adım atan oyuncu, “Sınır” ve “Ağaçlar Ayakta Ölür” gibi oyunlarda başrol üstlenerek sahne deneyimi kazandı. 2020 yılından itibaren sinema ve televizyon projelerinde yer almaya başlayan Baktaş; “Ceberruh”, “Ölüm Çığlığı”, “Kan Çiçekleri” ve “Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi” gibi yapımlarla ekranlarda boy gösterdi. Oyunculuğun yanı sıra müzikle de ilgilenen Baktaş, pandemi döneminde söz ve bestesi kendisine ait olan “Öldüm” adlı tekli çalışmasını yayımladı.

Sevdiğim Sensinin Civanı Barış Baktaş kimdir? Oynadığı diziler ve kariyeri

BARIŞ BAKTAŞ OYNADIĞI DİZİLER

Ceberruh - 2021

No: 26 Ölüm Çığlığı - 2022

Rüzgarlı Tepe - 2024

Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi - 2025

Kan Çiçekleri - 2022-2025

Sevdiğim Sensin - 2026

İLGİLİ HABERLER HABERLER Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman başlıyor? İşte ilk bölüm yayın tarihi

Haberle İlgili Daha Fazlası