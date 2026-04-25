Seyir füzeleri, son dönemde savunma sanayisindeki gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Uzun menzilli ve hassas vuruş kabiliyetine sahip bu sistemlerin nasıl çalıştığı ve ne amaçla kullanıldığı merak ediliyor.

Kruz füzesi olarak da bilinen seyir füzeleri, modern savaş teknolojilerinin en önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor. Alçak irtifadan uçabilen ve hedefe yüksek isabet oranıyla ulaşabilen bu sistemler, farklı platformlardan fırlatılabiliyor.

SEYİR FÜZESİ NEDİR?

Seyir füzesi, kanatları sayesinde havada süzülebilen ve jet ya da turbofan motorla ilerleyen güdümlü bir füze türüdür. Uçuş sırasında tıpkı bir uçak gibi hareket eder ve atmosfer içinde yol alır. Bu yönüyle balistik füzelerden ayrılır.

Bu füzeler, gelişmiş yön bulma sistemleri sayesinde hedeflerine yönlendirilir. GPS, radar, kızılötesi ya da araziyi takip eden sistemler kullanılabilir. Ayrıca alçak irtifadan uçabildikleri için radar tarafından tespit edilmeleri daha zor olabilir. Hem klasik patlayıcı hem de bazı modellerde nükleer başlık taşıyabilecek şekilde tasarlanırlar.

SEYİR FÜZESİ NE İŞE YARAR?

Seyir füzeleri, yüksek öneme sahip hedefleri uzaktan ve hassas şekilde vurmak için kullanılır. Askeri üsler, komuta merkezleri, gemiler, köprüler ve kritik altyapılar bu hedefler arasında yer alır. Yüksek isabet oranları sayesinde nokta atışı yapabilme özelliğine sahiptir.

Bu sistemlerin en önemli özelliklerinden biri, hedefe insanlı uçak göndermeden saldırı yapılabilmesidir. Ancak maliyetleri yüksek olduğu için genellikle stratejik önemi büyük hedeflere karşı kullanılır.

SEYİR FÜZESİ İLE BALİSTİK FÜZE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Seyir füzeleri uçak gibi atmosfer içinde uçar ve yönlendirilebilir. Balistik füzeler ise yüksek irtifaya çıkar ve daha sonra serbest düşüşle hedefe ulaşır.

Haberle İlgili Daha Fazlası